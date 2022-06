Epic Games Store è un trionfo: nuovo record grazie a un gioco gratis

La strategia di Epic Games per il suo omonimo Store sta portando importantissimi risultati: l’arrivo di un nuovo gioco gratis per gli utenti PC ha permesso infatti di raggiungere un nuovo incredibile record.

Contrariamente a quanto sarebbe possibile aspettarsi, non si è però trattato di uno dei giochi gratis settimanali a permettere tutto questo: l’artefice del successo è stato infatti Fall Guys, disponibile in esclusiva PC su Epic Games Store in seguito alla trasformazione in titolo free-to-play (potete trovare tanti prodotti a tema su Amazon).

Il titolo è infatti diventato ufficialmente gratuito esattamente una settimana fa, portando anche un nuovo incredibile record per il battle royale di Mediatonic: nelle prime 48 ore si sono infatti collegati oltre 20 milioni di giocatori contemporaneamente.

Non è la prima volta che questo divertente titolo dimostra di essere un grande successo: anche quando venne incluso gratuitamente su PlayStation Plus diventò in breve tempo il gioco più scaricato di sempre dagli abbonati.

Come riportato da PC Gamer, Epic Games Store si è voluto unire ai festeggiamenti, visto che proprio grazie a Fall Guys anche la piattaforma PC ha celebrato un nuovo grande traguardo.

Gli autori di Fortnite hanno infatti sottolineato che proprio martedì 21 giugno, giornata in cui il titolo di Mediatonic è diventato free-to-play, la piattaforma ha raggiunto il maggior numero di sempre di giocatori collegati.

A huge week for @FallGuysGame with more than 2x their previous PC CCU record, contributing to a record number of active players for the store last Tuesday

Thank you to all the new beans! Always stumbling, never not stumbling. https://t.co/71DClYRKEi

— Epic Games Store (@EpicGames) June 25, 2022