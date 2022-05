Epic Games Store, disponibile a sorpresa un nuovo gioco gratis

Un nuovo gradito omaggio è disponibile da questo momento a sorpresa su Epic Games Store, in aggiunta ai due precedenti giochi gratis già svelati in precedenza.

Da questo momento è infatti possibile riscattare un nuovo gioco gratis per tutta la settimana grazie a Epic Games Store, che sta dunque offrendo a tutti i suoi utenti una tripletta di titoli davvero niente male, che saranno vostri per sempre, dato che non sarà necessario essere iscritti ad alcun abbonamento come Xbox Game Pass (che potete rinnovare comodamente su Amazon).

Insieme ai due imperdibili giochi gratis che vi abbiamo segnalato nelle scorse ore, potrete infatti aggiungere sul vostro account un nuovo racing game futuristico, ovviamente senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di Redout Enhanced Edition, una produzione che si ispira dichiaratamente ai più grandi franchise appartenenti a tale genere, come F-Zero e Wipeout.

Redout: Enhanced Edition è un gioco di corsa arcade ad altissime velocità, sviluppato da 34BigThings srl con Unreal Engine 4 e che vi farà vivere un’esperienza incredibilmente veloce e soddisfacente.

Dovrete infatti guidare il vostro veicolo antigravitazionale facendo sempre attenzione agli effetti fisici di ogni vostra azione: ogni curva, accelerazione e frenata avrà infatti un impatto diverso sulla vostra nave, da pilotare in uno scenario estetico davvero affascinante.

Come sempre, per riscattare il nuovo gioco gratis di Epic Games Store non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, selezionare la pagina del gioco gratuito e procedere al vostro «acquisto», che naturalmente non vi costerà nemmeno un centesimo.

Non appena l’operazione sarà terminata, potrete scaricare immediatamente Redout Enhanced Edition sul vostro dispositivo tutte le volte che vorrete: proprio come i precedenti giochi gratis, ricordiamo che anche in questo caso la promozione sarà disponibile fino al 19 maggio alle ore 16.59.

Se siete curiosi di scoprire quali sono stati gli altri regali offerti da Epic Games Store dal 2018, sulle nostre pagine potete trovare la lista completa di tutti i giochi gratis.

A proposito di titoli in omaggio, non dimenticatevi di scaricare il nuovo gioco gratis di Steam disponibile per poche settimane: si tratta di un JRPG molto inclusivo.