Epic Games Store: annunciati i nuovi giochi gratis, e sono due big

Epic Games Store ha presentato i due nuovi giochi gratis in arrivo la prossima settimana, fornendo al contempo quello promesso per oggi.

La new entry odierna è Cave Story+, il classico ispirato alle avventure a 8 e 16 bit che potete riscattare da oggi fino alle 17:00 del 10 dicembre.

Dal prossimo giovedì, invece, toccherà a due pezzi da novanta firmati da Obsidian Entertainment, lo studio degli RPG di Microsoft:

Pillars of Eternity Definitive Edition

Tyranny Gold Edition

Pillars of Eternity porta il giocatore «nel mondo originale e incredibile di Eora, facendoti vivere un’avventura indimenticabile in cui le scelte che compirai e la strada che intraprenderai, cambieranno per sempre il tuo destino».

In questo stesso mondo sarà ambientato lo “Skyrim” di Obsidian Entertainment in arrivo per Xbox Series X|S e PC, Avowed.

Tyranny è un altro gioco di ruolo story-driven, che in questa versione è completo dei DLC Bastard’s Wound e Tales from the Tiers, esattamente come Pillars.

Come riscattare il gioco gratis

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.