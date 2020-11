Epic Games Store, nuovo gioco gratis per voi! Ecco come averlo

Anche questo giovedì su Epic Games Store è il tempo di mettere le mani su un nuovo gioco gratis. A dire la verità dovevano essere due, ma con una modifica dell’ultimo minuto il secondo è stato rimandato alla prossima settimana – quindi dovrete avere un po’ di pazienza in più.

A partire da questo momento e fino alle ore 17.00 del 3 dicembre prossimo potete riscattare gratis il titolo MudRunner, normalmente venduto a 24,99€ e invece gratuito per tutta la settimana. Si tratta di un gioco di guida off-road in cui dovrete condurre mezzi pesanti in luoghi dissestati fuoristrada, nel tentativo di affermarvi come trasportatori coraggiosi e vedendovela con ogni possibile imprevisto naturale, in base al terreno in cui vi trovate. Considerando che i vostri percorsi saranno in Siberia, preparate a faticare per arrivare alla meta!

Mudrunner

Potete trovare il gioco gratis al link di seguito:

Il secondo gioco che doveva essere gratuito era invece Cave Story +, che lo sarà invece dal 3 al 10 dicembre.

Come riscattare il gioco gratis

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.