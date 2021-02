Epic Games Store, annunciati due giochi gratis: c’è un big!

Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco gratuito della settimana, annunciato soltanto sette giorni fa com’è tradizione.

Contestualmente, abbiamo la possibilità di scoprire il titolo che verrà lanciato – sempre senza alcun costo per gli utenti del negozio – giovedì 18 febbraio alle ore 17:00.

Procediamo con ordine: da oggi e fino al 18 febbraio è disponibile Halcyon 6 Lightspeed Edition.

Versione completa di tutto gli update e i DLC, Halcyon 6 Lightspeed Edition è «un GDR strategico retrò ambientato nello spazio che ti permette di costruire la tua base e che offre combattimenti tattici capillari, gestione dell’equipaggio e una narrativa promettente».

Dalla prossima settimana, invece, toccherà a ben due titoli: Absolute Drift Zen Edition e Rage 2, l’ultimo capitolo della serie id Software.

Absolute Drift è «un’esperienza di drifting mai vista prima. Un viaggio da apprendista a maestro perfezionando le tue abilità in un meraviglioso mondo minimalista. Spingiti al limite su piste da drift e strade di montagna selvagge fino a diventare un maestro dell’arte del drift».

Rage 2 non ha bisogno di troppe presentazioni, ed è il «frutto della collaborazione di due eccellenze videoludiche: Avalanche Studios, i maestri della follia a mondo aperto, e id Software, i creatori degli sparatutto in soggettiva, insieme per sconvolgervi con un mondo delirante in cui andare ovunque e sparare a chiunque».

Entrambi saranno disponibili dalla prossima settimana fino al 25 febbraio, dopodiché saranno rimpiazzati da un’altra, o altre, new entry.

Gli appuntamenti odierni non sono finiti, però: Epic Games Store terrà uno speciale showcase stasera in cui presenterà i nuovi giochi in arrivo in esclusiva sul negozio e un’ondata di sconti.

Epic Games non è solo Store, tuttavia, ed è proprio di poche ore fa la notizia della realizzazione di una tecnologia che renderà i videogiochi ancora più fotorealistici.

Se volete tenere traccia dei titoli gratis lanciati dall’avvio dell’iniziativa ormai due anni fa ad oggi, date un’occhiata all’elenco completo.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.