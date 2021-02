Epic Games presenta MetaHuman, il creatore di personaggi super-realistico

Se avete mai svolto un lavoro creativo, anche solo per passatempo, in vita vostra, sapete quanto sia importante tenere precisamente a mente l’aspetto e i dettagli dei vostri personaggi. Non è un caso che per realizzare i videogiochi ci siano dei concept artist che mettono subito nero su bianco, in degli sketch prima e in dei veri e propri artwork poi, l’aspetto che dovranno avere i modelli tridimensionali degli eroi e degli antagonisti con cui ci ritroveremo ad avere a che fare nelle nostre avventure.

Per venire incontro alle necessità di sviluppatori, creatori di serie animate e qualsiasi altro tipo di creativo che abbia bisogno di un tool che gli dia la possibilità di creare rapidamente modelli dettagliati per avere davanti agli occhi i suoi personaggi, ecco che Epic Games ha presentato oggi MetaHuman.

Questo strumento, basato su browser e integrato con Unreal Engine, arriverà nel corso del 2021 e permetterà in modo molto più rapido del consueto di arrivare a un modello estremamente realistico per i propri personaggi, che è possibile modificare fin nei minimi dettagli.

«Fino a oggi, una delle più grandi difficoltà nella creazione di contenuti in tre dimensioni era rappresentata dal bisogno di costruire degli esseri umani dall’aspetto credibile» ha spiegato Vladimir Mastilovic, vice presidente di Epic Games, in un comunicato stampa. «Perfino gli artisti dalla maggior esperienza hanno bisogno di un tempo significativo, di grandi sforzi, di equipaggiamenti – e tutto per un singolo personaggio».

MetaHuman visto da vicino

Così, ecco che il tool di Epic Games permetterà in modo molto più rapido, ma efficace, di trovarsi a tu per tu con i propri personaggi: «per noi si tratta soprattutto di rendere le cose più democratiche, vogliamo trasformare l’industria. Le persone non potevano raggiungere questo tipo di risultati a causa dei budget, ma ora anche un singolo narratore potrà accedervi, potranno essere raccontati nuovi tipi di storie» ha spiegato Mastilovic ai microfoni dei colleghi di GameSpot.

Il video mostrato per presentare MetaHuman promette, in effetti, molto bene: l’editor si mostra estremamente intuitivo e integra le tecnologie di Unreal Engine anche per la realizzazione dei capelli. Sarà lanciato con diciotto diverse tipologie di corpo e abbigliamenti già inclusi tra cui scegliere, in maniera che possiate sbizzarrirvi a creare i vostri personaggi nel modo più simile possibile a come li avevate immaginati.

L’idea è rendere accessibile MetaHuman attraverso Pixel Streaming, di cui trovate i dettagli a questo indirizzo. Dovete immaginarlo essenzialmente «come un gioco» ha aggiunto Mastilovic, «e lo scopo del gioco è creare il proprio personaggio. Ci immaginiamo già degli influencer che creeranno avatar e film con i loro personaggi appena creati».

L’unico limite, insomma, sarà la vostra fantasia.