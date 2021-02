Epic Games Store annuncia conferenza con annunci (e via a sconti su Cyberpunk e Valhalla)

È tempo di sconti per i videogiocatori: ad annunciarlo è stata Epic Games, che ha svelato oggi l’arrivo dello Showcase primaverile per il suo Epic Games Store. In questa cornice non solo ci saranno sconti per alcuni titoli, ma è stato fissato anche l’appuntamento con una specifica conferenza online, nel corso della quale scopriremo annunci inediti e dietro le quinte su progetti in arrivo.

Come scritto da Epic nel suo annuncio, comparso sul sito ufficiale:

The #EGSSpringShowcase is coming (very) soon to a Twitch stream near you! 📹

Tune in this Thursday, February 11 at 2 PM Eastern for a curated collection of exciting new announcements, gameplay, developer insights and more.

