Epic Games Store, svelato il nuovo gioco gratis (e c’è una buona notizia)

Epic Games Store ha svelato come di consueto il nuovo gioco gratis della prossima settimana, rendendo al contempo disponibile quello presentato lo scorso giovedì.

Da oggi e per una settimana potete riscattare senza alcun costo (vi servirà solo un account, anch’esso gratuito, sul negozio online) Dandara: Trials of Fear Edition.

Questa la descrizione del gioco per chi non lo conoscesse:

Il mondo di Salt è sull’orlo del collasso. I cittadini, un tempo spiriti liberi, sono ora oppressi e isolati. Ma non tutto è perduto, perché in questa atmosfera di terrore è nata un’eroina, un raggio di speranza. Il suo nome è Dandara. Sfida la gravità saltando sui piani, sui muri e sui soffitti. Scopri i misteri e i segreti nascosti nel mondo di Salt e i tantissimi e diversi personaggi che lo abitano. Guida Dandara nella sua battaglia per la sopravvivenza contro i nemici e gli oppressori. Risveglia Dandara per riportare libertà ed equilibrio in questo mondo senza speranza.

La new entry in arrivo giovedì 4 febbraio, sempre alle ore 17:00, è invece For the King. Il gioco rimarrà riscattabile fino all’11 febbraio.

For The King è un mix di strategia, combattimento a turni ed elementi roguelike. Ogni partita è unica, grazie a mappe procedurali, missioni ed eventi, ed è munita di single-player così come co-op in locale o online.

Lo store dei creatori di Fortnite ne ha approfittato per fornire una buona notizia a tutti i suoi fedeli giocatori.

È stato comunicato oggi, infatti, che l’iniziativa dei giochi gratuiti sarà portata avanti anche per tutto il 2021, che diventerà così il terzo anno di fila in cui viene rinnovata.

L’Epic Games Store ha superato i 160 milioni di utenti PC. Il numero di utenti giornalieri attivi è aumentato del 192% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 31.3 milioni di giocatori giornalieri attivi, con un massimo di 13 milioni di utenti collegati in contemporanea (in aumento rispetto ai 7 milioni del 2019).

Il numero di utenti mensili attivi al mese di dicembre è salito dai 32 milioni del 2019 ai 56 milioni del 2020.

Nel 2020, i clienti PC hanno acquistato sull’Epic Games Store per oltre 700 milioni di dollari, dei quali il 37% (265 milioni di USD) sono relativi a giochi di terze parti.

Lo scorso anno, la community dell’Epic Games Store ha giocato il 70% di ore in più, per un tempo di gioco complessivo di 5,7 miliardi di ore nel 2020, in confronto ai 3,35 miliardi del 2019.

Per il 2021 sono in programma alcune novità, tra cui miglioramenti alla wishlist, rinnovamento degli aspetti social, obiettivi, profili giocatore e altro ancora.

Inoltre, lato sviluppatori, sarà implementata una funzionalità che permetterà loro di pubblicare autonomamente i giochi su Epic Games Store.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.