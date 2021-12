Epic Games Store, aggiunta una funzionalità a sorpresa (tra un gioco gratis e l’altro)

Epic Games Store continua a riservare sorprese niente male ai suoi abbonati, specie per quanto riguarda i giochi gratis: ora, però, la nuova funzionalità è un’aggiunta che nulla ha a che vedere coi titoli gratuiti.

Senza nulla togliere a servizi come Xbox Game Pass, sembra proprio che da queste ore lo store di Epic abbia incluso una feature tanto banale quanto utile.

Questo, a ridosso dell’annuncio dei nuovi giochi della settimana, due titoli di un certo spessore che non hanno di certo bisogno di presentazioni.

Senza contare che proprio oggi è emersa la notizia che Epic Games Store offrirà la bellezza di 15 giochi gratis alla fine di questo mese, con un titolo gratuito ogni giorno dal 16 al 30 dicembre.

Epic Games Store now has cart functionality pic.twitter.com/kquPzLVeKD — Wario64 (@Wario64) December 9, 2021

Come riportato anche dall’insider Wario64, sembra che Epic Games Store abbia deciso di includere – finalmente – l’opzione relativa al carrello.

Nello screen che potete vedere poco sopra, viene infatti mostrato il carrello virtuale con al suo interno i due titoli gratuiti della settimana, pronti per essere scaricati.

Ricordiamo in ogni caso che, per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, dovete semplicemente raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati personali, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

Sempre durante la giornata di oggi anche Steam ha deciso di dare il via a una nuova serie di sconti davvero molto interessanti, dedicati ai titoli nominati in questa e nelle precedenti edizioni dei TGA.

Il Natale è tempo di sconti per quanto riguarda la notevole offerta sull’abbonamento PlayStation Plus, che sarà possibile acquistare a prezzo speciale solo per pochi giorni.

Per concludere, segnaliamo che in queste ore ha preso il via l’evento ID@Xbox Winter Game Fest, l’iniziativa di Xbox e The Game Awards che permetterà di scaricare 36 nuovi titoli in prova totalmente gratuita.