Xbox offre tantissimi regali: 36 nuovi giochi in prova gratuita disponibili

Da questo momento è partito ufficialmente l’evento ID@Xbox Winter Game Fest, l’iniziativa avviata da Xbox in collaborazione con i The Game Awards 2021, che permetterà di provare gratuitamente tantissimi giochi ancora in sviluppo.

Per la precisione, tutti gli utenti saranno in grado di scaricare ben 36 nuovi titoli in prova gratuita per un periodo di tempo limitato: le demo saranno infatti disponibili sullo store per poche settimane e non sarà necessario essere iscritti a servizi come Game Pass Ultimate per poterne usufruire.

A differenza di quanto accade normalmente nelle versioni dimostrative, queste demo non sono rappresentative delle versioni finali e rappresentano un’imperdibile occasione di provare i titoli in anticipo.

Di conseguenza, gli utenti potranno così scoprire tante gradevoli produzioni indipendenti che potranno subire miglioramenti nei prossimi mesi, offrendo però ai giocatori la sensazione di trovarsi in una grande manifestazione videoludica.

Come riportato da VGC, tutti i giochi in prova gratuita sono disponibili da oggi su Xbox Store per tutti gli utenti: per poterli scaricare sarà necessario dirigersi sul negozio online, cercarli e avviare il download sulla console.

Di seguito troverete la lista completa dei 36 giochi che potrete provare gratis e in anticipo sulla console di casa Microsoft:

Apico (Whitethorn Digital/TNgineers)

(Whitethorn Digital/TNgineers) Aspire: Ina’s Tale (Untold Tales/Wondernauts Studio)

(Untold Tales/Wondernauts Studio) Aztech Forgotten Gods (Lienzo)

(Lienzo) Best Month Ever! (Klabater/Warsaw Film School Video Game & Film Production Studio)

(Klabater/Warsaw Film School Video Game & Film Production Studio) Blacktail (The Parasight)

(The Parasight) Blind Fate: Edo no Yami (101XP/Troglobytes Games)

(101XP/Troglobytes Games) Breakers Collection (QUByte Interactive)

(QUByte Interactive) Castle on the Coast (Klabater/Big Heart Productions)

(Klabater/Big Heart Productions) Chenso Club (Aurora Punks/Pixadome)

(Aurora Punks/Pixadome) Death Trash (Crafting Legends)

(Crafting Legends) Demon Turf (Playtonic Games/Fabraz)

(Playtonic Games/Fabraz) Flewfie’s Adventure (Valorware LTD)

(Valorware LTD) Freshly Frosted (The Quantum Astrophysicists Guild)

(The Quantum Astrophysicists Guild) Grid Force – Mask of the Goddess (Playtra Games)

(Playtra Games) Josh Journey: Darkness Totems (QUByte Interactive/Província Studio)

(QUByte Interactive/Província Studio) Justice Sucks: Recharged (Samurai Punk)

(Samurai Punk) Kraken Academy!! (Fellow Traveller/Happy Broccoli Games)

(Fellow Traveller/Happy Broccoli Games) Lonesome Village (Ogre Pixel)

(Ogre Pixel) Loot River (straka.studio)

(straka.studio) Mind Scanners (Brave At Night/The Outer Zone)

(Brave At Night/The Outer Zone) Nobody Saves the World (Drinkbox Studios)

(Drinkbox Studios) Outbreak: Contagious Memories (Dead Drop Studios)

(Dead Drop Studios) Overpass: Rhythm Roadtrip (The Quantum Astrophysicists Guild/Studio Bean)

(The Quantum Astrophysicists Guild/Studio Bean) Princess Farmer (Whitethorn Games/Samobee Games)

(Whitethorn Games/Samobee Games) Raccoo Venture (QUByte Interactive/Diego Ras)

(QUByte Interactive/Diego Ras) Space Boat (Recombobulator Games)

(Recombobulator Games) Spacelines From the Far Out (Skystone Games/Coffeenauts)

(Skystone Games/Coffeenauts) Super Toy Cars Offroad (Eclipse Games)

(Eclipse Games) The Chase of Ellen (Nick Silverstein)

(Nick Silverstein) The Darkest Tales (101XP/Trinity Team)

(101XP/Trinity Team) The Gardener and the Wild Vines (Finite Reflection Studios)

(Finite Reflection Studios) The Last Oricru (Koch Media/Prime Matter/GoldKnights)

(Koch Media/Prime Matter/GoldKnights) The Tale of Bistun (Black Cube Games)

(Black Cube Games) Treasures of the Aegean (Numskull Games/Undercoders)

(Numskull Games/Undercoders) Tunic (Finji/Isometricorp)

(Finji/Isometricorp) What Lies in the Multiverse (Untold Tales/Studio Voyager)

Ricordiamo che non sarà necessario essere iscritti a Xbox Game Pass Ultimate per poter approfittare di questa occasione: il nostro consiglio è dunque quello di dare un’occhiata a tutti i titoli per scoprire giochi che potrebbero attirare la vostra attenzione.

Segnaliamo inoltre che l’iniziativa sarà valida fino al 21 dicembre 2021: i giocatori dovrebbero essere in grado di poter continuare a giocare con le demo dopo il download, ma non sarà più possibile scaricare dallo store a partire da tale data.

Si tratta dunque di un’ulteriore conferma che Xbox Game Pass non è l’unica strategia di Microsoft, come ammesso dallo stesso Phil Spencer: gli amanti dei giochi gratis saranno dunque soddisfatti di poter provare in anteprima questi titoli.

A tal proposito, segnaliamo che proprio in questi giorni è arrivato a sorpresa un nuovo amato sparatutto gratis per gli abbonati, scaricabile anch’esso immediatamente sulla vostra console.