Epic Games Store, due nuovi giochi gratis (più un extra) da ora

Come ogni settimana, anche oggi Epic Games Store ha reso disponibile la sua nuova offerta di giochi gratis da scaricare senza costi aggiuntivi di sorta.

In maniera sensibilmente diversa rispetto a servizi come Xbox Game Pass, in questo caso non vi servirà alcun abbonamento per accedere al catalogo, visto che vi basterà avere un account Epic personale per loggarvi e scaricare ciò che desiderate.

Se la scorsa settimana il gioco gratis è stata una vera e propria lettere d’amore al genere dei JRPG, stavolta si tratta di due titoli più un bonus da non sottovalutare.

L’offerta di questa settimana valida da oggi, 3 marzo, e fino al 10 mese include infatti Black Widow Recharghed, Centipede Recharged e il Kit Slayer Epico per Dauntless.

Il primo è un rifacimento dello sparatutto cult a doppia levetta, con una colonna sonora di Megan McDuffee e giocabile in modalità singola o cooperativa locale con un amico, per 30 sfide e una modalità arcade.

Il secondo, anch’esso un revival di un altro grande classico, anche questa volta graziato dalle note di McDuffee. Il gioco offre una modalità singola o coop locale, per sfide all’ultimo centipede.

Ciliegina sulla torta il Kit Slayer Epico per Dauntless, il quale include una valuta virtuale e tre giorni di accesso VIP Club senza costi.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

