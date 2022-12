Epic Games crea un nuovo tipo di account a misura di bambino

Epic Games ha dalla sua sicuramente moltissimi giocatori giovanissimi per via di Fortnite, che vanno senz’altro tutelati.

Anche perché Fortnite è diventato un vero e proprio brand in grado di spaziare ovunque, ben fuori dai videogiochi, con giocattoli di ogni tipo che trovate su Amazon, per esempio.

Dopo cinque anni dalla sua uscita, il battle royale di Epic Games è indubbiamente in cima alla catena alimentare del genere, e nel complesso uno dei brand videoludici più famosi.

Un gioco diventato celebre per la sua struttura di base, ma anche per i numerosissimi crossover che ormai hanno raggiunto vette difficilmente prevedibili in passato.

Fortnite è popolato anche da tantissimi giocatori molto giovani che, come riporta PC Gamer, ora Epic Games vuole tutelare nel miglior modo possibile.

L’azienda ha infatti annunciato la creazione dei cosiddetti “account limitati”, illustrandoli in una pubblicazione sul sito ufficiale.

A partire da oggi Epic inizierà a introdurre un nuovo tipo di account, che fornirà un’esperienza personalizzata, sicura e inclusiva per i giocatori più giovani che usano lo store o il launcher. In ogni caso questi account manterranno comunque l’accesso ai giochi più amati, come Fortnite, Fall Guys e Rocket League.

I ragazzi potranno continuare a giocare tranquillamente con i propri amici, solamente che saranno iscritti con un account limitato a cui verrà chiesto di associare un indirizzo e-mail di un genitore o un tutore, per iniziare il processo di verifica del consenso parentale (illustrato in questa sezione).

Un procedimento che andrà fatto una sola volta, durante la creazione dell’account, con l’esperienza di gioco che rispetterà le impostazioni selezionate.

In questo modo anche i giovanissimi si potranno godere tutti i giochi di Epic Games Store in tranquillità, tra cui Fortnite che di recente è anche diventato next-gen.

Così come i tanti giochi gratis che vengono offerti puntualmente, una tradizione che rimarrà anche a Natale con un gioco gratis al giorno.