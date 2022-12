Fortnite sarà, presto, uno dei primi giochi graficamente davvero next-gen

Fortnite è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, sebbene a quanto pare da qualche ora il gioco ha attirato l’attenzione dei giocatori, anche quelli che non amano il titolo in questione.

Non è di certo la prima volta che il battle royale (che ha invaso anche Amazon) fa parlare di sé, sebbene stavolta la questione si è spostata sulla grafica del gioco.

No, non parliamo quindi dei grandi ed epici crossover visti nei mesi scorsi, visto che da ora i giocatori di Fortnite hanno tra le mani un gioco davvero next-gen, perlomeno visivamente.

Come riportato anche da Gaming Bolt, infatti, lo sparatutto battle royale passerà all’Unreal Engine 5.1 e includerà l’implementazione delle tecnologie Nanite e Lumen, mappe d’ombra virtuali e altro ancora.

Fortnite ha in serbo il suo prossimo grande passo in avanti con l’arrivo del Capitolo 4 e, oltre a portare con sé numerosi nuovi contenuti, ha anche deciso di attuare un rinnovamento visivo e grafico allo sparatutto in questione.

Epic Games ha fornito i dettagli sul passaggio all’Unreal Engine 5.1: per quanto riguarda l’implementazione di Nanite, lo sviluppatore parla della geometria architettonica densa e altamente dettagliata presente nel gioco.

«Gli edifici sono renderizzati da milioni di poligoni in tempo reale, e ogni mattone, pietra, asse di legno e rivestimento è modellato», scrive Epic. «Anche i paesaggi naturali sono altamente dettagliati. I singoli alberi hanno circa 300mila poligoni e ogni pietra, fiore e filo d’erba è modellato».

Poi c’è Lumen, che consente un’illuminazione globale in tempo reale a 60 FPS, con riflessi ray-traced ad alta qualità su materiali lucidi e acqua. «Vedrete splendidi spazi interni con illuminazione di rimbalzo e personaggi che reagiscono all’illuminazione dell’ambiente circostante», spiega l’azienda. «Inoltre, gli abiti che hanno qualità emissive diffondono la luce sugli oggetti e sulle superfici vicine».

Sono state implementate anche mappe d’ombra virtuali per un’ombreggiatura altamente dettagliata. «Ogni mattone, foglia e dettaglio modellato proietterà un’ombra, mentre l’auto-ombreggiatura dei personaggi è estremamente accurata», scrive Epic. «Questo significa che anche oggetti come cappelli e altri piccoli dettagli dei personaggi proietteranno ombre».

Infine, anche la Temporal Super Resolution (TSR) rappresenta un aggiornamento rispetto al Temporal Anti-Aliasing (TAA) implementato in precedenza, consentendo una migliore grafica e un frame rate più elevato.

I giocatori di Fortnite su PS5, Xbox Series X/S, PC e cloud gaming potranno presto vedere i cambiamenti in azione. Restando in tema, vi ricordiamo anche che potete acquistare l’intera serie del fumetto Fortnite X Marvel: Guerra Zero: recuperate ora i volumi prima che vadano esauriti.