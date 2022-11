Epic Games Store offrirà un gioco gratis al giorno per il Natale

Ormai da diversi mesi, Epic Games Store rende ogni settimana disponibile la sua nuova e ormai consueta offerta legata ai giochi gratis da scaricare senza costi di nessun tipo, sebbene ora c’è un’ulteriore novità natalizia.

In maniera simile ma non identica rispetto al catalogo di Xbox Game Pass vi basterà essere in possesso di un account Epic, loggarvi e scaricare ciò che desiderate.

Del resto, solo poche ore fa abbiamo avuto modo di mettere mano a un titolo che definire stellare e poco (se ve lo siete perso date un’occhiata qui).

Ora, come riportato anche da VGC, sembra sia in arrivo una nuova iniziativa per il Natale davvero molto interessante, che offrirà pare un gioco gratis al giorno.

L’Epic Games Store offrirà ancora una volta ai giocatori la possibilità di ottenere un gioco gratuito, ogni giorno, durante il periodo natalizio.

Questo stando all’utente billbil-kun di Dealabs, che da oltre un anno fa trapelare con precisione varie promozioni di Epic Games Store, PlayStation Plus e Xbox Game Pass.

Nel 2019, l’Epic Games Store ha regalato 12 giochi a Natale, mentre nel 2020 e nel 2021 ha regalato 15 titoli nel periodo delle feste.

Sempre secondo l’affidabile billbil-kun, l’offerta sarà attiva tra il 15 dicembre e il 10 gennaio 2023. Tenete d’occhio le nostre pagine per tutte le conferme del caso

Sulle pagine di SpazioGames trovate inoltre la lista di tutti i giochi gratis di Epic Games Store dal 2018 ad oggi. Ora, la nuova doppietta di giochi è disponibile per il download gratuito a partire da adesso e fino alle ore 17 del 1 dicembre prossimo.