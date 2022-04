Ellie avrebbe potuto avere un alleato a quattro zampe in The Last of Us 2

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti tra quelli usciti su console PS4, visto anche che a quasi due anni dalla release continuano a sbucare curiosità niente male sul gioco.

Il sequel dell'avventura di Ellie e Joel è infatti un gioco tenuto costantemente d'occhio dai fan.

Se in molti preferiscono dedicate veri e propri tributi unici al gioco – come quello che mostra Ellie in chiave JoJo – altri invece scovano veri e propri concept scartati dalla versione finale.

Come riportato su Reddit, infatti, una versione preliminare di Ellie in The Last of Us Part II la mostra al fianco di un amico a quattro zampe.

L’immagine che potete ammirare poco sopra mostra infatti la protagonista di TLOU2 al fianco di un cane, il quale avrebbe dovuto fungere da vero e proprio compagno di viaggio.

Con molta probabilità, il cane avrebbe aiutato Ellie durante le situazioni più difficili, così come avrebbe potuto essere stato usato magari anche per trovare la strada da prendere (evitando così di perdere il senso dell’orientamento).

Ovviamente, l’idea di includere un animale da affiancare al personaggio principale è stata esclusa dalla versione finale del gioco: i cani, infatti, sono rimasti solo ed esclusivamente come avversari da abbattere (spesso in modi fin troppo truculenti).

Chissà che Naughty Dog non possa decidere di includere un amico a quattro zampe nel terzo capitolo della serie, visto e considerato anche che la storia di The Last of Us 3 potrebbe già essere stata messa nero su bianco.

Ma non solo: avete letto anche che qualcuno ha da poco deciso anche di recente di creare un vero e proprio clone di TLOU in Unreal Engine 5?

Infine, The Last of Us Part II è ancora oggi un gioco così bello da vedere da essere considerato next-gen a tutti gli effetti, senza nulla togliere ai titoli PS5.