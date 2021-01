Eliminare il crunch “priorità assoluta” di CD Projekt dopo Cyberpunk 2077

Tutti i problemi connessi allo sviluppo e al lancio tribolato di Cyberpunk 2077 hanno spinto CD Projekt a riconsiderare il modo stesso in cui concepisce e organizza il lavoro.

Come abbiamo appreso, la debacle dell’ambizioso progetto è stata dettata dalla sua elevata complessità e dalla cattiva gestione da parte del management, che ha «sottovalutato» la sfida cui stava sottoponendo i suoi sviluppatori negli stretti tempi indicati per l’uscita.

In una Q&A rielaborata sulla base del video condiviso nella serata del 13 gennaio, con protagonista il co-fondatore Marcin Iwinski, la casa polacca ha toccato il tema del crunch, anticipando l’intenzione di eliminarlo del tutto per i suoi prossimi progetti.

«Il team sta lavorando per portare importanti fix al gioco senza alcun obbligo di straordinari», ha premesso l’etichetta a proposito del lavoro adesso in corso per gli aggiornamenti necessari per riportare Cyberpunk 2077 in pista.

Questo vuol dire che il crunch sarà sì della partita ma che, diversamente dalle ultime fasi dello sviluppo del gioco principale, non sarà obbligatorio.

«Evitare di fare straordinari su tutti i nostri futuri progetti è una delle nostre priorità assolute», è invece la promessa per i prossimi titoli provenienti da CD Projekt RED.

Lo sviluppatore e publisher europeo ha già dei programmi in cantiere per il dopo Cyberpunk 2077, anche se non è ancora il momento di parlarne, e il fatto che il crunch non ne faccia parte – e che quindi ci sia l’intenzione di introdurre una programmazione più puntuale del lavoro – è di per sé segno di una lezione imparata.

Il prossimo appuntamento con CDPR è fissato tra una decina di giorni, quando verrà lanciato il primo dei due major update che tra gennaio e febbraio dovrebbero portare il gioco di ruolo-sparatutto in una condizione molto più vicina all’intento originale.