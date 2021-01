CD Projekt ha già “molti piani per il futuro” dopo Cyberpunk 2077

In un lungo video pubblicato nella notte, CD Projekt ha fatto il punto della situazione su Cyberpunk 2077 e chiarito quello che arriverà dopo lo shooter RPG ambientato a Night City.

Lo studio polacco, come spiegato nella clip dal co-fondatore Marcin Iwinski, ha già “molti piani per il futuro” dopo il suo ultimo gioco.

«Oltre a Cyberpunk, abbiamo molti piani per il futuro», ha raccontato Iwinski nelle battute conclusive di un filmato condiviso per scusarsi dei problemi del lancio del gioco e definire la roadmap davanti a lui.

«Condivideremo di più al riguardo quando saremo pronti», ha però precisato il co-fondatore, recuperando più o meno un vecchio mantra dell’etichetta europea, “when it’s ready”.

Con una roadmap intensissima per Cyberpunk 2077, è ovviamente prematuro pensare già al futuro del team di sviluppo, ma è chiaro che la sua pianificazione si sia messa in moto.

Per il momento, sappiamo del multiplayer del gioco che col tempo è diventato un titolo a parte, del quale si riparlerà però almeno tra un paio d’anni.

Più avanti, c’è tutto terreno per le speculazioni: evidentemente, CD Projekt non ha abbandonato l’idea di tornare nell’IP di The Witcher, specie dopo che è diventata mainstream grazie alla serie Netflix, per cui è legittimo aspettarsi un nuovo capitolo – magari oltre la storia di Geralt di Rivia.

Una volontà testimoniata anche dal recente annuncio del supporto alle console current-gen per The Witcher 3: Wild Hunt, per il quale ad oggi non abbiamo una data se non un generico 2021 e che non sappiamo se sia stato rinviato in seguito agli affanni di Cyberpunk 2077.

Ad ora, la software house è impegnata sulla realizzazione di altre due patch (la prima entro dieci giorni, la seconda a febbraio), dopodiché passerà ai DLC gratuiti e, nella metà conclusiva dell’anno, all’upgrade per PS5 e Xbox Series X|S.