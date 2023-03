Electronic Arts non si ferma più e annuncia la “morte” di altri 4 giochi

Electronic Arts ha recentemente svelato di aver scelto di interrompere il supporto ufficiale ai server per altri 4 giochi, per i quali non sarà dunque presto più possibile giocare online o accedere ai relativi server per contenuti speciali.

In tutti i casi segnalati, si tratta di giochi appartenenti all’era PS3 e Xbox 360 e non di titoli particolarmente recenti: il publisher prende infatti questa dolorosa decisione tutte le volte che ritiene che non ci sia un numero di utenti tale da giustificare il costo dei server.

La notizia arriva a poche ore di distanza dall’annuncio della rimozione permanente dagli store di 3 capitoli di Battlefield, incluse le loro funzionalità online: inizialmente era stata svelata anche la rimozione di Mirror’s Edge, ma EA ha poi deciso di fare un passo indietro e svelare che la sua inclusione era solo frutto di un errore.

Pure Xbox ha dunque controllato la lista ufficiale di titoli che presto non saranno più supportati ufficialmente, scoprendo così l’imminente “morte” di altri 4 giochi nelle prossime settimane.

Anche Kingdoms of Amalur smetterà di essere supportato ufficialmente.

Tra questi, il nome che fa sicuramente più “rumore” è Kingdoms of Amalur, anche se l’interruzione del supporto può essere giustificata dalla disponibilità dell’edizione Re-Reckoning sulle console più recenti (lo trovate su Amazon).

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa dei server che stanno per essere spenti ufficialmente da Electronic Arts, con tanto di data in cui dovremo dare loro ufficialmente l’addio:

Kingdoms Of Amalur: Reckoning (15 maggio 2023)

(15 maggio 2023) Shadows of the Damned (28 marzo 2023)

(28 marzo 2023) Syndicate (15 giugno 2023)

(15 giugno 2023) Warp (15 maggio 2023)

Fra meno di una settimana non sarà dunque più possibile accedere ai servizi online di Shadows of the Damned, mentre le funzionalità legate ai server degli altri tre titoli resteranno disponibili fino ai mesi di maggio e giugno.

Ricordiamo che Electronic Arts ha deciso recentemente di chiudere per sempre anche Apex Legends Mobile, cancellando anche il capitolo mobile di Battlefield in sviluppo.

Un addio che ha fatto però ancora più rumore è stato sicuramente la cancellazione di Knockout City: la stagione 9 del free-to-play sarà a tutti gli effetti l’ultima.