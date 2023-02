Apex Legends è nei guai: EA chiude per sempre una versione (e cancella un Battlefield)

Niente da fare per il capitolo smartphone del popolare battle royale di Respawn Entertainment: Electronic Arts ha infatti deciso di far calare il sipario su Apex Legends Mobile, dopo un lancio avvenuto addirittura meno di un anno fa.

Evidentemente lo spin-off non è riuscito ad attirare abbastanza utenti da giustificarne il supporto prolungato, spingendo il publisher a rivedere quasi totalmente i propri piani sull’espansione per capitoli free-to-play.

L’addio di Apex Legends Mobile non è infatti l’unica notizia negativa della giornata per il publisher, che ha anche annunciato sul proprio sito ufficiale di aver cancellato definitivamente lo sviluppo di Battlefield Mobile.

Il flop di Battlefield 2042 e i probabili numeri negativi del capitolo mobile del battle royale devono dunque aver spinto EA a prendere in considerazione una riorganizzazione interna, costringendo i team di sviluppo a rivedere le proprie priorità.

Un annuncio arrivato come un fulmine a ciel sereno per i fan, dato che Respawn Entertainment credeva così tanto nel progetto da aver rilasciato anche alcuni personaggi esclusivi, progettando perfino l’intero gioco da zero.

Secondo quanto comunicato dal publisher, Apex Legends Mobile aveva avuto un ottimo inizio, ma era diventato evidente che l’esperienza «non avrebbe soddisfatto le aspettative dei giocatori», lasciando dunque intendere un calo di utenti come causa principale dello spegnimento dei server.

We have made the decision to sunset Apex Legends Mobile.

We're sure you have a lot of questions. For more information on where things are at currently, including an FAQ, please read the blog below.https://t.co/Yjr4EOJnTq pic.twitter.com/4k3dGzOL12

— Respawn (@Respawn) January 31, 2023