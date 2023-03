Electronic Arts rimuoverà per sempre 4 giochi dagli store: c’è Battlefield

Electronic Arts fa spazio per il cambio di stagione, perché rimuoverà Battlefield: Bad Company 2 e 1, Battlefield 1943, e Mirror’s Edge da tutti gli store digitali.

Continua quindi l’afflizione in particolare di Mirror’s Edge, il cui secondo episodio (lo trovate su Amazon) non è riuscito a risollevare le sorti del franchise.

Proprio l’action platformer è stato infatti tra le vittime della grande riassestamento del business da parte di EA, che ha dovuto lasciare indietro alcuni franchise.

E se Battlefield 2042 ha addirittura omaggiato Mirror’s Edge di recente, adesso arriva un’altra pulizia da Electronic Arts.

Come riporta PlayStation Lifestyle, il 28 aprile i giochi citati saranno tutti rimossi dalle piattaforme digitali, il che significa che i giocatori non potranno più acquistarli. Poi, l’8 dicembre, i servizi online per il gioco verranno chiusi.

L’annuncio è arrivato tramite il blog ufficiale. «Mentre si avvicinano i 15 anni dall’uscita di Battlefield 1943, Bad Company 1 & 2 e Mirror’s Edge, annunciamo che il loro viaggio sta per giungere al termine», esordisce il post.

Entro la fine del 2023, non sarà possibile acquistare questi giochi in digitale e tutti i servizi online non funzioneranno.

Per chi è interessato alla parte single player di questi giochi, ci sono buone notizie. Per Bad Company 2 e 1, così come Mirror’s Edge, i giocatori possono continuare a giocarci e utilizzare le rispettive funzionalità offline, come la campagna per giocatore singolo.

«Mentre questi titoli occupano un posto speciale nel nostro cuore» continua Electronic Arts, «ora non vediamo l’ora di creare nuovi ricordi insieme a voi mentre spostiamo la nostra attenzione verso le nostre esperienze attuali e future di Battlefield».

Un futuro che passa anche per il progetto single player legato al franchise che avrà il supporto di DICE, come è stato annunciato di recente.

Sono molti i progetti che Electronic Arts ha in serbo per il suo franchise bellico, molti dei quali erano stati anticipati tempo fa in una lunghissima nota. Mentre altri, invece, continuano a cadere uno dopo l’altro.