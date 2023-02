Dopo Apex Legends e Battlefield, EA ha appena “ucciso” un nuovo gioco

Continua la profonda e improvvisa ristrutturazione degli studi di EA con l’addio a un nuovo gioco: il publisher ha infatti appena annunciato l’imminente chiusura permanente di Knockout City, con la Stagione 9 che diventa a tutti gli effetti quella finale.

Il free-to-play sportivo basato sul dodgeball ha avuto una pubblicazione molto travagliata: inizialmente annunciato come gioco gratis a tempo, accessibile anche grazie a un abbonamento EA Play o Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) il titolo è poi diventato un gioco totalmente gratuito a partire dalla sesta stagione.

Evidentemente, il rilancio avvenuto lo scorso giugno non deve essere bastato per giustificarne il continuo supporto, portando così a una nuova difficile decisione del publisher che sembrerebbe ormai aver quasi rinunciato al modello free-to-play.

Proprio pochi giorni fa vi avevamo infatti segnalato anche la chiusura di Apex Legends Mobile e la cancellazione di Battlefield Mobile, confermando dunque la riorganizzazione di EA in una settimana che sembra essersi dimostrata davvero problematica, per la compagnia ma soprattutto per gli stessi fan.

Anche Knockout City non ce l'ha fatta.

L’annuncio è arrivato direttamente dagli sviluppatori con un nuovo video ufficiale, che annuncia come a partire dal 6 giugno saranno ufficialmente chiusi tutti i server ufficiali di Knockout City:

Tuttavia, non tutto è perduto per i fan del titolo pubblicato da Electronic Arts: come riportato da ComicBook, gli sviluppatori hanno infatti deciso di offrire ai fan su PC la possibilità di continuare a giocare su server personalizzati e hostati dagli stessi giocatori

Per quanto riguarda invece le edizioni disponibili su console, non ci sarà purtroppo più niente da fare: le versioni PlayStation, Xbox e Switch di Knockout City cesseranno dunque di esistere tra pochi mesi.

Dal 28 febbraio cesserà ufficialmente la vendita di tutte le microtransazioni, mentre il 23 maggio sarà disponibile un nuovo evento per dire ufficialmente addio al free-to-play. Velan Studios ha ammesso di voler usare le conoscenze acquisite durante lo sviluppo per produrre un nuovo gioco ambientato nello stesso universo, ma per il momento non c’è ancora nulla di certo al riguardo.

Ciò che appare invece una certezza è che l’attuale settimana sarà destinata a essere ricordata a lungo da chi segue i giochi prodotti da Electronic Arts, anche perché le sorprese negative potrebbero non essere ancora finite: secondo un report di Bloomberg, il publisher avrebbe perfino cancellato un nuovo gioco di Titanfall.

C’è da dire che non sembra essere affatto un periodo felice per i free-to-play, per tutti i produttori di videogiochi: proprio nelle scorse ore è stata infatti annunciata anche la chiusura di un battle royale uscito solo 6 mesi fa.

Inoltre, è impossibile dimenticare le numerose cancellazioni fatte da Square Enix nelle ultime settimane, come la chiusura del battle royale dedicato a Final Fantasy VII: dati su cui, indubbiamente, le grandi compagnie videoludiche dovranno riflettere.