Elden Ring vi spaventa? Da adesso non riuscirete più a giocare seriamente

L’incredibile open world di Elden Ring può essere un luogo davvero terrificante, pieno di mostri e nemici sempre pronti a uccidervi e approfittare di ogni vostro singolo errore.

Ma l’Interregno di Elden Ring offre anche un ricco cast di personaggi e una narrazione eccellente tutta da scoprire, e il tutto può essere reso molto più «divertente» grazie a un semplice equipaggiamento.

E non sarà necessario installare mod particolari, come quella che trasforma uno dei nemici più pericolosi nel Trenino Thomas, perché si tratta di una maschera presente nel gioco completo.

Come riportato da Game Rant, gli utenti si stanno infatti divertendo in particolar modo a utilizzare la maschera Albinauric, richiamante gli omonimi nemici che potrete incontrare nell’avventura.

Si tratta di un equipaggiamento che aumenterà la vostra statistica Arcano, ma che allo stesso tempo ridurrà la quantità di salute che potrete recuperare curandovi.

Ma non è per le sue proprietà che questa maschera sta rendendo i playthrough di Elden Ring molto più divertenti, quanto il suo aspetto che, come spesso accade per i titoli che consentono di avere equipaggiamento personalizzato, sta «rovinando» perfino le cutscene.

Una breve clip video pubblicata dall’utente Reddit wewtjuice dimostra alla perfezione l’incredibile effetto comico che tale maschera può provocare durante tali scene: ve ne riproponiamo una qui di seguito.

L’equipaggiamento renderà davvero difficile prendere l’Interregno e i suoi personaggi sul serio, provocando soltanto incredibili risate: se fate parte di quella categoria di giocatori particolarmente preoccupata per le insidie, o se volete semplicemente ridere un po’, trovare ed equipaggiare questa maschera potrebbe essere la soluzione ideale.

L’importante è che non la utilizziate per giustificare le vostre atrocità, come uccidere il personaggio secondario più amato: un’azione che non vi consentirà di essere perdonati.

Nel frattempo, se non lo avete già scaricato, vi ricordiamo che è disponibile un nuovo importante aggiornamento di Elden Ring: è stato sistemato uno dei bug più gravi di tutto il gioco.