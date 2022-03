Elden Ring, nuova patch disponibile da ora (e risolve un bug molto grave)

Dopo aver condotto una manutenzione che si è rivelata più lunga del previsto, Bandai Namco e FromSoftware hanno appena annunciato che da questo momento è disponibile una nuova importante patch per Elden Ring.

L’aggiornamento 1.03.2 potrà essere scaricato su tutte le versioni di Elden Ring, dato che risolve diversi errori, ma uno dei bug più gravi sui quali gli sviluppatori sono intervenuti riguarda le versioni PC.

Ha destato infatti molto scalpore la scoperta di un exploit, immediatamente utilizzato dagli hacker per corrompere i salvataggi dei giocatori e rendere le loro partite ingiocabili, costringendoli a subire loop di morte infiniti.

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, gli sviluppatori hanno oggi confermato che questo e tanti altri bug sono stati finalmente risolti: gli utenti non dovranno dunque più temere di potersi connettere online e subire invasioni, se non per motivi puramente di gameplay.

Nel changelog pubblicato in lingua inglese viene infatti specificato di aver risolto un bug che «permetteva ai giocatori di teletrasportare gli altri utenti a coordinate incorrette della mappa»: un’operazione che portava al crash di Elden Ring e al seguente loop di morte che non poteva essere spezzato, se non in rarissime circostanze.

Gli altri bug risolti sono invece molto meno gravi, ma comunque importanti: uno di questi impediva di poter proseguire la missione secondaria di Nepheli, in alcune determinate circostanze.

Altri errori che sono stati oggetto del nuovo aggiornamento sono un bug che provocava la morte improvvisa dopo essere discesi da uno spazio vicino a un Bestial Sanctum vicino, e un problema che causava l’impossibilità di utilizzare una specifica Cenere di Guerra.

La patch 1.03.2 è disponibile per il download su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S e sarà necessario scaricarla per poter continuare a giocare online: potete leggere il changelog completo al seguente indirizzo.

Curiosamente, proprio qualche giorno fa era invece uscito l’aggiornamento 1.04: evidentemente, gli sviluppatori devono aver deciso di fare un passo indietro e concentrarsi sulla risoluzione di bug emersi con le precedenti versioni.

I fan potranno dunque tornare a divertirsi a scoprire tutti i segreti nascosti in Elden Ring, alcuni dei quali richiederanno azioni decisamente crudeli: c’è infatti chi ha ucciso l’NPC più amato e amichevole del gioco, venendo poi «punito» e non meritando alcun perdono.