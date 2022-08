Elden Ring, un fan sta affrontando i boss al livello 1, nudo e senza armi

Elden Ring è un videogioco che ha catalizzato l’attenzione di tutti, e per questo ha generato anche un numero notevole di storie assurde.

Il soulslike di From Software, che trovate ancora su Amazon, è diventato nelle prime settimane un vero caso mediatico.

Ricorderete l’incredibile leggenda di Let Me Solo Her, l’eroico Senzaluce che ha affrontato Malenia una marea di volte aiutando altri giocatori.

Mentre dopo il successo globale, di recente abbiamo scoperto com’era Elden Ring all’inizio ed era molto diverso da come lo abbiamo conosciuto.

Ed oggi sembra proprio che stiamo per assistere all’inizio di una nuova leggenda. Non c’è un nome altisonante, ma un corpo nudo che affronta i boss di Elden Ring senza armi.

Si tratta di un utente di Reddit che ha postato sul social network la sua impresa. L’idea è quella di affrontare tutti i boss del gioco in questa maniera, e per ora è partito con il Soldato di Godrick.

Il Soldato di Godrick è il mini-boss che funge da tutorial in Elden Ring. Pur essendo tipicamente considerato il primo mini-boss incontrato dai giocatori in quanto parte del tutorial, è completamente opzionale visto che può essere completamente evitato.

Ma non ditelo al nostro eroe, che l’ha affrontato con ferocia:

Un combattimento teso fatto di grande ferocia ma soprattutto grandi schivate.

Affrontare questo boss al livello 1, nudo e senza armi deve essere davvero una prova piena di tensione.

Il giocatore in questione ha deciso di affrontarla nel modo più estenuante possibile, ovvero schivando in continuazione e colpendo pochissimo.

Non sappiamo se il nostro eroe continuerà l’impresa con ogni boss. Se lo farà speriamo che sia dotato di grande pazienza, vedendo come ha affrontato il Soldato di Godrick.

Nel frattempo c’è chi ha scoperto un segreto curioso riguardo le cavalcature dei suddetti nemici. A quanto pare possono essere rivolte contro i loro padroni.

Chissà se queste storie accadrano anche con i prossimi progetti di From Software, che prima o poi presenterà alcuni dei videogiochi che ha in sviluppo.