Elden Ring, un dataminer ha scoperto 128 segreti all’interno del gioco

Nel caso foste vissuti senza Internet per un mese, forse saprete che è uscito Elden Ring, l’ultima fatica di From Software.

La fanbase dei soulslike ha accolto a braccia aperte il titolo di Hidetaka Miyazaki e, con poca sorpresa, è stato un successo su tutta la linea.

Un titolo che ha reso dei blockbuster come Horizon Forbidden West il proverbiale gioco giusto uscito al momento sbagliato, visto che lo ha eclissato completamente.

Elden Ring ha fatto impazzire i giocatori, che con il soulslike hanno fatto le cose più assurde: come affezionarsi ai vasi.

E potevamo mancare forse i dataminer del caso? Ovviamente no, e quello di cui vi parliamo oggi ha scoperto un segreto clamoroso all’interno del soulslike.

Anzi, 128 segreti. Ben 128 icone inutilizzate con delle immagini molto particolari, tra l’evocativo e l’inquietante.

Come riporta IGN US, sono state svelate su Twitter questa bordata di icone degli oggetti, che non sono all’interno della versione di Elden Ring che tutti stiamo giocando.

#ELDENRING

Looking through the game files I came across a few icons making me believe that a bestiary was planned at some point.

There are 128 icons showing different NPCs. Each NPC shown has 2 icons, one greyed out and another one filled in, so it could be not found and found. pic.twitter.com/9b0Tj6ckm3

— JesterPatches (@JesterPatches) March 27, 2022