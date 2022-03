Come sarebbe Fallout se avesse il sistema di messaggi di Elden Ring? Così

Una delle caratteristiche per cui sono famosi i Souls è l’interazione tra giocatori che si instaura anche grazie ai vari e numerosi messaggi disseminati per i titoli, con indicazioni volte a facilitare un minimo l’esperienza degli utenti.

Ovviamente anche Elden Ring non è esente da questa meccanica e, così come negli altri giochi FromSoftware, i consigli inseriti nei messaggi – i cui segnali luminosi attraggono sempre l’attenzione dei giocatori – non sono sempre utili.

Non accade di rado che si trovino note che invitano il Senzaluce di turno a saltare, facendolo precipitare rovinosamente, o appunti che lasciano presagire la presenza di muri illusori che si rivelano essere delle vere e proprie bufale, tanto per citare qualche esempio.

Adesso un giocatore ha deciso di portare questa specifica feature, ormai molto nota e amata dai fan, in uno storico RPG: Fallout New Vegas.

Stiamo parlando della mod Building Bridges dell’utente TommInfinite, che si basa sul sistema di messaggi presente in Elden Ring (via PCGamer).

E’ presente anche un video esplicativo, che vi postiamo qui di seguito, in cui è possibile vedere un giocatore in Fallout che deposita un foglietto di carta sul terreno, su cui aveva precedentemente scritto “Try Jumping“.

Il biglietto si trova sull’orlo di un precipizio, potete dunque immaginare che fine fa il malcapitato giocatore che vediamo successivamente nel video, il quale legge il messaggio per poi saltare, andando incontro alla propria morte.

A differenza dei Souls però, questa mod permette di scrivere tutto ciò che vogliamo nei nostri messaggi, non limitandosi quindi ad alcuni termini ben delineati con cui formare le frasi.

Ovviamente ci aspettiamo che le note dei giocatori che ne usufruiranno saranno comunque piene di riferimenti ai giochi From, dato che la mod è proprio a quest’ultimi che si ispira.

Se volete scaricare Building Bridges potete farlo a questo link.

Infine, restando in tema Fallout, potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulla serie tv ispirata al gioco, con tutto quello che sappiamo fino a questo momento.