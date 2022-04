Elden Ring, un boss segreto nasconde un legame con il primo Dark Souls

Elden Ring ha inevitabilmente preso molti spunti dall’amatissimo franchise Dark Souls, ma stando agli ultimi ritrovamenti il collegamento con il popolarissimo capolavoro di FromSoftware sarebbe potuto diventare ancora più evidente.

Il primo boss affrontabile in Elden Ring (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) avrebbe potuto essere decisamente diverso e molto più somigliante a un celebre nemico visto nel primo Dark Souls, stando a quanto emerso da un recente datamine del soulslike.

La scoperta arriva direttamente da Zullie the Witch, dataminer che aveva già scoperto un altro collegamento con la serie, svelando dopo 7 anni il più grande mistero di Dark Souls 3.

Sembra infatti che nel codice del gioco siano stati nascosti riferimenti a un boss segreto inutilizzato, che avrebbe dovuto essere estremamente somigliante al Demone del Rifugio, il primo boss di Dark Souls (via DualShockers).

FromSoftware alla fine ha deciso di optare per l’Erede Innestato come primo boss che è possibile incontrare, ma stando agli ultimi ritrovamenti gli sviluppatori hanno preso in considerazione almeno 3 diversi nemici al suo posto, tra i quali c’è anche il curioso Erdtree Avatar.

Questo nemico sembra essere stato programmato utilizzando le stesse identiche animazioni del Demone del Rifugio di Dark Souls: se fosse stato effettivamente implementato, si sarebbe trattato di una divertente citazione a uno dei titoli più amati dai fan.

Potete scoprire questo ritrovamento più nel dettaglio grazie al video pubblicato su YouTube da Zullie the Witch, che vi riproporremo di seguito:

Alla fine, gli sviluppatori hanno deciso di utilizzare l’Erede Innestato non solo per offrire una vera e propria novità, ma per immergere i giocatori nella nuova storia narrata.

Dato l’evidente collegamento con Godrick, uno dei nemici più impegnativi che sarà possibile affrontare più in avanti nell’avventura, trovarsi faccia a faccia con questo boss ha indubbiamente permesso un coinvolgimento dei giocatori sicuramente maggiore rispetto a una «semplice» citazione a Dark Souls.

Zullie the Witch ha inoltre scoperto che i muri illusori che si distruggevano dopo 50 colpi erano semplicemente un bug: l’ultimo aggiornamento ha infatti rimosso questa bizzarra meccanica.

Recentemente è stato svelato anche il mistero relativo al Colosseo di Elden Ring: sembra si tratti semplicemente di un contenuto tagliato dalla versione finale.