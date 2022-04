Elden Ring, dopo ben 7 anni un boss ha svelato il mistero di Dark Souls 3

Lo sviluppo dei giochi, anche quelli più popolari, subisce continuamente modifiche inaspettate che possono spingere gli sviluppatori a cambiare i propri piani: l’ennesima dimostrazione è arrivata grazie a Elden Ring e a un ritrovamento davvero inaspettato.

Il capolavoro di FromSoftware (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition in offerta su Amazon) potrebbe infatti aver svelato una volta e per tutte uno dei più grandi misteri di Dark Souls 3, fino a questo momento rimasto irrisolto.

Mentre da un lato c’è chi realizza nuovi incredibili record del mondo, battendo il soulslike addirittura in meno di 10 minuti, dall’altro c’è infatti una community di giocatori dedicata a scoprire tutti i segreti nascosti dagli sviluppatori, che possono anche svelare dettagli sulla stessa produzione.

Lo youtuber che ha precedentemente scoperto come mai un nemico a sorpresa si sia rivelato più forte perfino dei boss, in queste ore potrebbe infatti aver svelato una volta per tutte un mistero che aveva assalito la community di Dark Souls 3 da ben 7 anni.

Zullie the Witch ha infatti scoperto che lo Spirito Arboreo Ulcerato, uno dei boss introdotti in Elden Ring, sarebbe con molta probabilità uno dei nemici scartati proprio durante lo sviluppo di Dark Souls 3 (via DualShockers).

Il nome in codice del boss presente nei file è infatti «SnakeSoul», lo stesso adottato in uno degli elementi presenti all’interno del terzo capitolo dei Souls, sebbene in quel caso non fosse collegato ad alcun nemico: i fan si erano così domandati a cosa potesse essere legato quel nome in codice.

Un’ulteriore prova dell’effettivo riutilizzo arriva tramite uno dei primi footage di Dark Souls 3, che mostrerebbe un nemico sotto forma di ombra dalle forme estremamente somiglianti a quello dello Spirito Arboreo Ulcerato, suggerendo che effettivamente questo boss sia stato tagliato per poi venire reintrodotto nell’Interregno.

Se confermato, si tratterebbe di un dettaglio sicuramente molto interessante per gli appassionati delle produzioni di FromSoftware, oltre a essere la prova che c’è anche un po’ di Dark Souls 3 all’interno del vasto mondo di Elden Ring.

Adesso i fan non vedono l’ora di poter svelare un altro mistero che ha assalito la trilogia di Dark Souls, ovvero scoprire come è stata possibile un’incredibile vulnerabilità su PC: i server non sono più tornati online e Steam ha perfino rimosso i riferimenti alle modalità multiplayer.