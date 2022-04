Elden Ring, ricordate il muro illusorio da 50 colpi? Il mistero è stato svelato

Elden Ring, ultima fatica From, non è escluso dalla lista dei titoli ricchi di misteri da scoprire, tra cui spiccava un muro illusorio abbattibile dopo ben 50 colpi: a quanto pare, il mistero dietro alla cosa è stato finalmente svelato.

Alcuni appassionati dell’ultimo titolo dai creatori di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo notevole) avevano infatti scovato questa particolarità, restando particolarmente sorpresi.

Il video dell’utente ‘teristam’ mostrava la scoperta di una di queste pareti, la quale ha subito destato qualche sospetto.

Ora, come riportato anche da IGN US, quello del muro illusorio era infatti un vero e proprio glitch, ora risolto con l’uscita dell’ultimo aggiornamento.

Il falso muro che scompariva solo dopo 50 colpi aveva infatti lasciato basiti molti, visto che così facendo qualsiasi muro nel gioco poteva nascondere un’area completamente nuova.

Questo muro sito a Volcano Manor non sembrava portare da nessuna parte, anche se i giocatori avevano da subito ipotizzato che si trattasse solo di uno strano glitch, cosa che FromSoftware ha effettivamente confermato dopo che l’ultima patch 1.04.

Poco sotto, il tweet che confermerebbe la notizia.

apparently some fake walls in Elden Ring take multiple hits to reveal, and oh my god this changes everything

(clip from user teristam on r/eldenring) pic.twitter.com/Jt8MNUDY0j

— Iron Pineapple (@IronPineapple_) March 18, 2022