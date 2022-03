Elden Ring è facilissimo, al livello massimo: ecco che fine fanno i boss

Sebbene Elden Ring sia notoriamente un titolo estremamente difficile da affrontare, come tutti i soulslike di FromSoftware, i fan hanno imparato presto ad apprezzare il mondo aperto costruito dagli sviluppatori.

L’interregno di Elden Ring offre infatti possibilità uniche non solo per l’esplorazione di un mondo affascinante, ma anche per scoprire molteplici segreti e migliorarsi continuamente.

C’è però chi ha deciso di abusare di questa meccanica per non riscontrare più alcuna difficoltà contro i boss, in maniera simile a chi ha inventato un metodo per ucciderli in un colpo solo, ma questa volta senza l’ausilio di mod.

Lo youtuber AshesWolf ha infatti deciso di scoprire che cosa succede ai nemici più forti del gioco dopo che i Senzaluce raggiungono il massimo potenziale possibile, ovvero il livello 713 (via Twinfinite).

Ciò che rende i boss di Elden Ring particolarmente difficili è infatti il loro enorme potenziale aggressivo: spesso molti degli avversari che incontrerete saranno in grado di uccidervi in un solo colpo.

Se sarete però in grado di raggiungere il livello massimo, un’impresa decisamente difficile per un regolare giocatore del soulslike, la situazione si capovolgerà nettamente: tutti i boss del gioco moriranno infatti in pochissimi istanti.

Potete ammirare voi stessi il risultato nel video qui di seguito: vi avvisiamo che naturalmente seguiranno spoiler relativi alla maggior parte dei boss che affronterete nella vostra avventura.

Molti utenti hanno commentato l’impresa sottolineando che è un ottimo modo di alleviare lo stress subito dalle sconfitte subite molteplici volte contro i boss del gioco.

È sicuramente molto interessante che FromSoftware abbia comunque incluso un’opzione per rendere il gioco più semplice, seppur particolarmente difficile da ottenere e premiando gli utenti più pazienti: un’ulteriore dimostrazione della grande accessibilità proposta dal titolo.

La community di Elden Ring è comunque pronta a stringersi attorno ai fan più in difficoltà, senza bisogno di un grinding eccessivo: c’è perfino chi ha deciso di insegnare a giocare a un novizio incontrato nell’Interregno.

Un datamine del gioco ha svelato altri 128 segreti nascosti: tra questi sembra che FromSoftware avesse preso in considerazione l’idea di aggiungere un bestiario.