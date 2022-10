Elden Ring si aggiorna con la patch 1.07.1: ecco cosa cambia

Elden Ring, ossia uno migliori soulslike targati FromSoftware sulla piazza, continua a ricevere patch e aggiornamenti con regolarità, visto che è ora il turno di un nuovo update.

Il titolo è infatti stato maggiorato col tempo grazie ad update piuttosto importanti.

Di recente è stato infatti il turno della nuova patch 1.07 per il souls dark fantasy di From, una patch piuttosto importante e non priva di cambiamenti.

Ora, però, come riportato anche da Wccftech, a quanto pare è già arrivato il momento di scaricare il nuovo aggiornamento 1.07.1 per il gioco, disponibile da oggi.

Una nuova patch per il gioco è ora disponibile su PC e console e introduce alcune modifiche al bilanciamento oltre a una correzione per alcuni problemi introdotti dalla patch precedente.

Alcune modifiche menzionate nelle note della patch dell’aggiornamento 1.07 pubblicate giovedì 13 ottobre erano state indicate in modo errato, ma sono state ora modificate di conseguenza.

La patch 1.07.01 innesta infatti alcune modifiche al bilanciamento relative all’incantesimo Ash of War – Endure e Inescapable Frenzy, come riportato erroneamente nelle note ufficiali dell’update principale.

ELDEN RING update 1.07.1 is available now. Full patch notes can be viewed here: https://t.co/TM9RyGs30N Please apply this patch to continue playing #ELDENRING online. pic.twitter.com/o3K2EKMend — ELDEN RING (@ELDENRING) October 25, 2022

Ma non solo: con il nuovo update è stato anche corretto un bug per cui il consumo di FP non veniva ridotto correttamente dopo la patch precedente. Inoltre, al momento in cui scriviamo gli incantesimi Flame of the Fell God e Gurranq’s Beast Claw non possono essere equipaggiati.

Il download della nuova patch partirà in automatico una volta connessi a Internet con la vostra piattaforma di riferimento.

