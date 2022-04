Elden Ring, scoperto un trucco per sfuggire al devastante attacco di un potente boss

Elden Ring è uno dei titoli del momento, e sta appassionando schiere di videogiocatori pronti ad avventurarsi nelle pericolose terre dell’Interregno.

Senza dubbio il nuovo titolo FromSoftware (che trovate su Amazon al miglior prezzo) gode di un’atmosfera decisamente intrigante e ammaliante, a cui contribuiscono anche le numerose boss fight che i Senzaluce dovranno affrontare nel corso del loro viaggio.

Mentre qualcuno ha battuto uno di questi potenti nemici solo con lo scudo, e qualcun’altro ha scoperto come sconfiggere un boss in pochi istanti, adesso c’è chi ha capito un trucco per affrontare al meglio (e più facilmente) uno degli scontri più impegnativi del gioco.

L’utente Reddit frigidkitsune ha postato una clip in cui mostra il suo modo di combattere contro il Nobile Sacriderma, uno dei boss più fastidiosi che incontreremo in Elden Ring (via Gamerant).

Questo potente nemico ha un attacco in particolare che i Senzaluce hanno imparato a temere, poiché coglie di sorpresa con un roll fulmineo che ha senza dubbio causato molte morti tra i giocatori, decisamente difficile da schivare.

Dopo aver colpito il boss con qualche attacco, il giocatore si prepara ad affrontare la potente mossa del nemico e, una volta che questo inizia a rotolare, utilizza la cenere di guerra Lightning Ram per poter essere in grado di effettuare un roll simile all’attacco del Nobile Sacriderma.

Vediamo così il Senzaluce rotolare attorno a un pilastro seguito dal nemico che cerca di raggiungerlo, ma in questo caso i suoi tentativi si rivelano vani.

Si tratta sicuramente di una modalità ingegnosa per rendere la boss fight decisamente più abbordabile, e speriamo che vi possa essere d’aiuto nello scontro.

Sempre in tema di trucchi interessanti per battere i boss di Elden Ring, qualcuno ha anche scoperto un modo per bloccare l’attacco più potente di Malenia.

Infine, c’è chi ha deciso di ricreare la battaglia contro Margit, ma in versione 2D.