Battere i boss di Elden Ring solo con lo scudo? Si può

Elden Ring è un gioco che sta appassionando centinaia di giocatori, specie per via del fascino indiscusso delle ambientazioni, boss fight incluse.

Il soulslike di FromSoftware (che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo) ha infatti messo d’accordo i fan di Dark Souls e soci, anche e soprattutto per alcune battaglie realmente epiche.

Mentre qualcuno ha capito che raggiungre il livello massimo in Elden Ring vi consentirà di uccidere i boss in pochi istanti, arriva ora una testimonianza più unica che rara e che riguarda la boss fight contro Loretta.

Come riportato via Reddit, infatti, un giocatore particolarmente tenace è riuscito a battere Loretta usando solo lo scudo.

La testimonianza è di quelle che contano: nella clip che trovate poco sotto è infatti possibile ammirare lo scontro contro la Guardia Reale Loretta.

Si tratta del fantasma di un cavaliere presente alla fine del dungeon opzionale del Maniero Cariano, un boss che i giocatori sanno essere davvero tosto da abbattere (non andrà infatti giù facilmente).

A quanto pare, però, l’abbinamento tra lo scudo Erdtree Greathshield più l’abito da Tree Sentinel bastano e avanzano a portare a casa la vittoria.

Sicuramente, si tratta di un modo più unico che raro per uccidere la coriacea Loretta, visto che eliminare un boss con il solo utilizzo di uno scudo non è certo impresa facile per ciascuno di noi.

Restando in tema, avete letto che una nuova creazione di un fan ha letteralmente trasformato il titolo From in un RPG isometrico, per un risultato che ha dell’incredibile?

Ma non solo: un altro appassionato sfegatato ha invece deciso di ricreare la battaglia contro Margit nello splendore del 2D.

Infine, qualcuno ha battuto un bosso del gioco senza quasi muovere un dito, un risultato altrettanto memorabile in un gioco già di per sé indimenticabile sotto vari aspetti.