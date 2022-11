FromSoftware sta per annunciare una grande novità, grazie al trionfo di Elden Ring

Il successo ottenuto da Elden Ring è stato così enorme da aver spinto FromSoftware ad anticipare una mossa ormai nell’aria da diverso tempo: il team è ormai diventato uno dei marchi più importanti sul panorama videoludico, e presto potrebbe diventarlo ancora di più.

Dopo essersi infatti affidata a partner storici per la distribuzione dei propri titoli, come ad esempio Bandai Namco nel caso di Dark Souls o Elden Ring (trovate la Launch Edition in sconto su Amazon), pare che le cose possano presto cambiare per i prossimi giochi.

L’ultimo report finanziario di Kadokawa, l’azienda a cui fa capo FromSoftware, ha infatti svelato che gli autori del celebre soulslike open world vogliono diventare publisher autonomi (via PSU).

Una mossa che testimonia ulteriormente l’enorme crescita dello studio, al punto da aver recentemente attirato le attenzioni di Sony per la realizzazione di progetti che vadano anche oltre i videogiochi stessi, ma sui quali dovranno naturalmente arrivare eventuali annunci ufficiali.

Questo significa anche che lo studio non avrà necessariamente bisogno di supporto esterno per poter portare avanti i propri progetti, consentendosi molti più rischi e magari riuscire a proporre anche giochi diversi.

La propria natura indipendente le permetterà anche di respingere il più possibile tentativi di acquisizione e acquisire, se non ci saranno intoppi nelle prossime produzioni, un sempre crescente potere di mercato e consolidarsi come uno dei big dell’industria.

Kadokawa Financial Report confirms the FromSoftware is becoming it’s own publisher.

Also, more crazy numbers on Elden Ring sales! pic.twitter.com/G4gHKPhsjY — Ziostorm (@Ziostorm1) November 4, 2022

È naturalmente difficile prevedere ciò che il futuro avrà in serbo per FromSoftware, ma ciò che appare evidente è che il successo del soulslike open world è stato tale da consentire al team di prendersi molti più rischi in futuro, con l’augurio che i fan possano scoprire tanti altri giochi di qualità.

Al momento non sono stati annunciati ulteriori progetti o contenuti aggiuntivi in arrivo, ma non appena sapremo quali saranno le prime novità di questa imminente rivoluzione vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Nelle scorse settimane erano arrivati possibili riferimenti a un ritorno di Armored Core, attualmente però non ancora confermato dai diretti interessati: chissà che presto non possa arrivare il momento giusto. In attesa di un nuovo gioco vero e proprio, potrebbe essere Elden Ring a ricevere nuovi contenuti: l’ultimo aggiornamento avrebbe inserito possibili riferimenti a un DLC in arrivo.