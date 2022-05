Elden Ring, qualcuno ha trovato la tattica perfetta per battere un boss

Elden Ring, il capolavoro di FromSoftware che ha conquistato tutti, è sicuramente ricordato anche per le sue boss fight al cardiopalma.

Il nuovo soulslike open world (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) ha infatti dalla sua alcuni scontri contro avversari davvero memorabili.

Se quindi di base il gioco non è affatto più semplice rispetto a Dark Souls, i duelli contro i boss stanno lì a testimoniarlo in maniera prepotente.

Ora, nonostante in circolazione ci siano giocatori in grado di battere Rennala in meno di un minuto, qualcun altro ha scoperto un trucco per battere più facilmente la Belva Meteoritica Adulta.

Attenzione: da questo momento seguiranno piccoli spoiler sui boss di Elden Ring. Se non avete ancora affrontato l’avventura di FromSoftware, proseguite a vostro rischio.

Noto per essere nemico opzionale del mondo aperto di Elden Ring, la Belva Meteoritica Adulta appare in diversi luoghi dell’Interregno, prima di tutto nelle famigerate paludi del Caelid.

Successivamente, è possibile avvistarla nell’Altopiano di Atlus, ma la sua forma più temibile è quella vicino al nono falò sul Monte Gelmir.

Tutte e tre le iterazioni della Belva Meteoritica Adulta possono rivelarsi difficili da affrontare a causa dell’elevata mobilità e degli attacchi devastanti del mostro. Tuttavia, un giocatore ritiene di aver trovato un trucco per rendere il mostro quasi del tutto inerme.

Questo trucco – pubblicato in una clip su Reddit – vede un giocatore avvicinarsi alla bestia sul Monte Gelmir. La prima mossa del boss è una carica, che viene contrastata con ottimo tempismo dall’attacco pesante del giocatore.

Questo interrompe di fatto la furia del nemico, infliggendogli alcuni danni e consentendo al Senzaluce di sferrare altri colpi facili mentre l’avversario è a terra, inerme.

Da qui, il giocatore segnala che basta ripetere il procedimento per portare a casa la vittoria senza troppa fatica (provare per credere).

Restando in tema, avete visto anche che qualcuno è riuscito a spazzare via Soldier of Godrick in un colpo solo?