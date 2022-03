Elden Ring diventa ingiocabile per colpa degli hacker: ecco che succede

La difficoltà di Elden Ring, come in tutti i soulslike di FromSoftware, può rivelarsi estremamente brutale ma offrendo sempre la possibilità di tornare in partita: sfortunatamente, da diverse ore per molti utenti PC non è più così a causa di attacchi hacker.

Pare sia stato infatti scoperto un exploit molto grave sull’edizione PC di Elden Ring, che molti utenti malintenzionati stanno utilizzando per creare serie difficoltà ai fan, corrompendo i file di salvataggio e rendendoli praticamente ingiocabili.

Questo è possibile grazie a un bug che si verificherebbe durante le invasioni: una vicenda che ricorda molto da vicino quanto visto in Dark Souls, i cui server vennero spenti proprio per dare massima priorità alla stabilità di Elden Ring.

Come riportato da PC Gamer, si stanno infatti moltiplicando le segnalazioni di utenti estremamente preoccupati per la vicenda, al punto da suggerire di evitare del tutto il gioco online nelle versioni per computer del soulslike.

Nel caso dovesse verificarsi l’exploit, la partita di Elden Ring subirà un crash inaspettato pochi istanti dopo l’invasione dei nemici, costringendo i giocatori a lanciare nuovamente la partita.

Al nuovo avvio, si verificherà però un evento estremamente spiacevole: gli utenti si ritroveranno in un loop di morte improvviso, con i Senzaluce che cadranno nel vuoto all’infinito.

Potete osservare lo sgradevole loop nella clip video condivisa su Twitter dall’account EldenRingUpdate, che vi riproporremo di seguito:

⚠️Elden Ring PSA for PC players⚠️

There's an exploit going around on PC where hackers will corrupt your save file while you're invaded.

First they will crash your game, and when you open it back up, your character will be constantly falling to their death… pic.twitter.com/8et3bl8T1I

— Mordecai (@EldenRingUpdate) March 18, 2022