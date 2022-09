Elden Ring svela il suo manga ufficiale (ma non è “serio”): i primi capitoli sono gratis

Dopo aver già conquistato con successo ottimi risultati nel settore videoludico, Elden Ring adesso è pronto a prendere d’assalto anche il mercato dei manga: FromSoftware e Kadokawa hanno infatti annunciato l’adattamento ufficiale a fumetto del suo celebre soulslike.

Il mondo di gioco e i personaggi di Elden Ring (trovate la Launch Edition su Amazon) non possono che prestarsi molto bene ad adattamenti e approfondimenti, anche se in questo caso potrebbe non essere quello che i fan si aspettavano.

L’annuncio arrivato direttamente da Famitsu (via PC Gamer) ci svela infatti che la serie di manga sarà una commedia: non si tratta dunque di una trasposizione seria degli eventi nell’Interregno, ma una variante più leggera realizzata solo per divertire i lettori.

L’autore del manga sarà Nikiichi Tobita, già conosciuto per aver lavorato su «A Cursed Sword’s Daily Life», un’altra opera fantasy che non vuole mai farsi prendere troppo sul serio: potete già scoprire voi stessi i primi capitoli gratuitamente, già tradotti in lingua inglese.

I primi due capitoli del manga di Elden Ring, che si intitolano «You Thought This’d Be Serious, Didn’t You?» e «Probably Maiden» sono infatti stati distribuiti gratis sulla piattaforma ComicWalker: potete iniziare la lettura dirigendovi al seguente indirizzo.

I fan potranno dunque aspettarsi ripetute battute relative ai personaggi e agli eventi del gioco, che in alcuni casi parleranno direttamente al lettore spezzando la quarta parete: sarà dunque un’opera che non si farà prendere troppo sul serio dedicata a chi ha già affrontato tutte le più grandi sfide del soulslike open world.

I capitoli tradotti in lingua inglese saranno disponibili in contemporanea con le edizioni giapponesi: l’uscita del terzo episodio del manga è attualmente prevista per il 19 settembre.

Per il momento, non sono stati annunciati ulteriori adattamenti più fedeli al tono raccontato nel capolavoro di FromSoftware, ma se siete interessati a un altro omaggio cartaceo potrebbero interessarvi gli impressionanti artbook da 800 pagine.

Tornando a parlare invece del videogioco vero e proprio, molti fan si aspettano che a breve possa arrivare un annuncio molto importante: ci sono infatti alcuni indizi su un possibile annuncio del primo DLC.

In attesa di scoprire se effettivamente sia in arrivo una nuova espansione, i fan hanno continuato a esplorare l’Interregno, scoprendo così un dettaglio davvero inquietante.