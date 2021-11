Elden Ring, non siete stati scelti per il test? C’è chi lo vende a prezzi folli

Elden Ring è senza alcun dubbio uno dei videogiochi in uscita più attesi di sempre della community, ormai abituata molto bene ai soulslike ideati da FromSoftware.

Per celebrare l’imminente lancio di Elden Ring, gli sviluppatori hanno deciso di inaugurare un network test ad accesso chiuso, dove soltanto alcuni fan sono stati selezionati.

Evidentemente, tramite e-mail sono stati selezionati anche diversi furbetti, che hanno deciso di approfittare della situazione e vendere i codici a prezzi folli.

La situazione, forse, in fondo poteva essere prevedibile: basti vedere quanto è successo con la Collector’s Edition, finita in vendita anche a oltre 2mila euro.

Come segnalato da Comicbook (via TheGamer) è infatti già possibile trovare su siti come eBay i codici della closed beta in vendita a prezzi davvero fuori da ogni logica, considerato che non danno alcun diritto ad ottenere il gioco completo e si tratta, per l’appunto, solo di una prova.

Le inserzioni sono infatti arrivate a superare i 200 dollari, almeno per quanto riguarda le versioni internazionali della prova di Elden Ring.

Anche il mercato europeo però ha dimostrato di non essere da meno: nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è infatti disponibile un’asta ancora in corso, ma già arrivata a 66 euro dopo 30 offerte.

Trattandosi di una prova ad accesso limitato, e considerata la grande attesa dei fan per provare di persona il nuovo capitolo di FromSoftware, evidentemente i bagarini devono aver intuito fin da subito il potenziale valore economico di questi codici.

Sebbene fosse prevedibile una rivendita nei mercati secondari, quello che però ha sorpreso gli appassionati sono sicuramente le cifre fuori da ogni logica raggiunte da queste prove, che arrivano a costare perfino cifre superiori alla Collector’s Edition.

Una vicenda che, inevitabilmente, sta provocando un maggior sconforto e delusione per i fan che sono stati scartati dal network test, che si sono visti superati da persone interessate unicamente al profitto.

Vedremo se il publisher prenderà provvedimenti per evitare che una situazione simile si verifichi nuovamente in futuro: nel frattempo, segnaliamo che sono state rese pubbliche le prestazioni di Elden Ring su ogni singola piattaforma.