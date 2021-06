Elden Ring potrebbe andare “oltre” il mondo dei videogiochi

Durante la serata di ieri, in chiusura della Summer Game Fest, Bandai Namco ha mostrato il primo gameplay trailer di Elden Ring.

Il soulslike dark fantasy dai creatori di Sekiro: Shadows Die Twice ha mostrato tutte le sue potenzialità in un filmato realmente sorprendente.

Se sulle pagine di SpazioGames abbiamo già fatto il punto con tutti (ma proprio tutti) i dettagli rilasciati finora, a quanto pare le sorprese potrebbero non essere finite qui.

Sembra infatti che l’universo di Elden Ring andrà oltre il gioco singolo, persino oltre i videogames stessi.

Il CEO di Bandai Namco, Yasuo Miyakawa, ha infatti confermato in un comunicato stampa che il mondo fantasy messo in piedi in collaborazione con George R.R. Martin potrebbe essere utilizzato anche in altri media.

Miyakawa è rimasto vago sui piani di sfruttamento per quanto riguarda l’universo di Elden Ring, ma è molto probabile che il franchise potrebbe espandersi in serie TV, film, romanzi, fumetti o altro ancora.

Di base, il gioco sarà l’esperienza principale attualmente nei piani di Bandai Namco, ma l’idea sarebbe proprio quella di espandere l’intero background narrativo.

Attenzione, però: non è chiaro, tuttavia, se Miyakawa possa invece aver fatto riferimento a semplici partnership crossmediali, come ad esempio merchandising o poco altro (l’errore di traduzione durante il rilascio di questi comunicati è all’ordine del giorno).

Va detto in ogni caso che sia la storia che l’ambientazione messe in piedi da FromSoftware si sposerebbero molto bene a media slegati necessariamente dall’universo videoludico.

Sicuramente, gran parte del «destino» di questi progetti sarà legato a doppio filo al successo del gioco, non appena arriverà sugli scaffali il prossimo gennaio 2022, su console old e current-gen e PC.

