Elden Ring risplende ed è esagerato nel gameplay trailer in vista del lancio

Questo mese di febbraio è particolarmente ghiotto per noi videogiocatori: appena accompagnato alla release Horizon: Forbidden West, infatti, a sistemarsi sui nastri di partenza è Elden Ring, la prossima opera magna di FromSoftware che debutterà il prossimo 25 febbraio.

Proprio in vista dell’uscita del nuovo soulslike, ecco che Bandai Namco – publisher del gioco – ha confezionato un nuovo ed esteso trailer, che si concentra sulle meccaniche di gameplay del gioco e sulle sue diverse dinamiche ruolistiche. Ci viene così ricordato che vestiremo i panni del Senzaluce, mentre ci misureremo con un open world ricchissimo di insidie e creature tanto magnificenti quanto estremamente pericolose.

Il video, che dura oltre sei minuti, ripercorre tutte le caratteristiche chiave del gioco, fornendo un bel ripasso in vista del lancio imminente. Ve lo proponiamo di seguito, direttamente dal canale ufficiale del publisher.

In questi giorni Elden Ring ha fatto parlare di sé anche perché abbiamo potuto metterci le mani per un nuovo provato, in cui abbiamo pregustato le prime ore con l’open world, come vi avevamo raccontato nella nostra video anteprima dedicata.

Il gioco, scritto a quattro mani nella sua lore con George R. R. Martin, cercherà di differenziarsi a suo modo dai precedenti titoli di Hidetaka Miyazaki, ma non aspettatevi che diventi un gioco facile, secondo i suoi autori.

Così, per ingannare l’attesa, vi abbiamo anche proposto un po’ di dettagli emersi online sulle ambientazioni che potremo esplorare all’interno della nostra avventura open world. Attenzione, invece, ai primi spoiler che stanno cominciando a circolare sul web, che possono rischiare di anticiparvi alcuni dei contenuti del gioco.

Per tutto quello che c’è da sapere su Elden Ring, in attesa del debutto, vi rimandiamo come sempre al nostro articolo-fiume dedicato, dove riepiloghiamo dettagli, dichiarazioni e informazioni su uno dei giochi più attesi del 2022.