Elden Ring, il nuovo record è così rapido da non darvi nemmeno il tempo di un caffè

Uno dei più celebri speedrunner di Elden Ring ha condiviso in questi istanti un nuovo incredibile record del mondo: il soulslike open world di FromSoftware è stato battuto in un tempo semplicemente impensabile.

La partita di Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition in sconto su Amazon) si è infatti conclusa in un periodo di tempo inferiore a quello che potrebbe essere necessario per prepararvi e gustarvi un buon caffè, battendo così ogni precedente record immaginabile.

Mentre c’è chi ha adorato così tanto esplorare l’Interregno da aver raggiunto perfino il «limite» di ore giocabili, l’utente SeekerTV è riuscito a completare l’open world in soli 4 minuti e 58 secondi: la partita è stata dunque completata in meno di 5 minuti.

Come riportato da PCGamesN, si tratta dunque di un nuovo impressionante record del mondo per il capolavoro di FromSoftware, ottenuto naturalmente con la giusta combinazione di glitch e abilità.

Il precedente record del mondo era stato infatti raggiunto in 5 minuti e 10 secondi soltanto 4 giorni fa: il content creator ha dunque voluto riconquistare il primo posto con una run semplicemente impressionante.

Come di consueto, il tutto è possibile grazie a una tecnica intitolata «zip glitch», che consente di oltrepassare i limiti del gioco e atterrare immediatamente in un’area a scelta dell’utente.

Si tratta di una tecnica particolarmente difficile da portare a termine, ma SeekerTV si è ormai specializzato nel riuscire a eseguirla costantemente con perfezione: potete osservare la sua impresa nel video che vi riproporremo di seguito.

Fino a pochi giorni dopo il day one ufficiale, nessuno poteva anche solo lontanamente immaginare che tempi record del genere sarebbero stati possibili: chissà se nei prossimi giorni la community saprà stupirci ancora e diventare ancora più veloce.

Proprio questa settimana vi abbiamo anche riportato un’altra impresa memorabile della community: è stata portata a termine una no hit run «impossibile» e unica nel suo genere.

Il capolavoro di FromSoftware continua a battere ogni tipo di record, anche quelli commerciali: presto potrebbe diventare il gioco più venduto dell’anno.