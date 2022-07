Elden Ring ha un “limite” di ore giocabili (e qualcuno l’ha raggiunto)

L’incredibile Interregno di Elden Ring è un luogo che, per quanto sia estremamente pericoloso, è anche così affascinante che molti giocatori vorrebbero non doverlo lasciare mai.

La struttura open world del capolavoro di FromSoftware (potete recuperare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon) è talmente ricca di segreti che i Senzaluce hanno dimostrato di volerlo continuare ad esplorare per tantissimo tempo, in alcuni casi anche molto più di quanto previsto dagli sviluppatori.

Non è infatti insolito che i videogiochi includano un vero e proprio limite ai contatori, i quali smetteranno di contare superata una determinata cifra: ebbene, un giocatore particolarmente appassionato ha scoperto qual è il «massimo numero» di ore giocabili per Elden Ring (via Game Rant).

L’utente Reddit JayzRebellion15 ha infatti pubblicato uno screenshot che mostra il suo salvataggio, che ha raggiunto 999 ore, 59 minuti e 59 secondi: l’orologio interno si è però rifiutato di continuare a contare le ore dopo il raggiungimento di tale obiettivo.

Significa dunque che Elden Ring non è in grado di contare oltre le 1000 ore di gioco: i fan hanno inoltre scoperto che questo risultato può essere raggiunto giocando il soulslike open world per almeno 7 ore e 35 minuti ogni giorno fin dal day one.

Evidentemente, nemmeno FromSoftware si aspettava che gli utenti riuscissero ad arrivare a tanto: una scoperta sicuramente interessante, anche se è improbabile che molti giocatori riusciranno ad avere così tanto tempo libero da poter replicare l’impresa in tempi brevi.

Vedremo se uno dei nuovi aggiornamenti del titolo servirà ad aumentare ulteriormente tale limite: del resto, gli sviluppatori hanno continuato ad aggiungere novità segrete con ogni patch.