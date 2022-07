Elden Ring è troppo difficile? La prima no hit run “impossibile” è stata completata (in tempi record)

Una nuova incredibile impresa è stata portata ufficialmente a termine in Elden Ring nelle scorse ore: la nuova run di uno streamer particolarmente tenace ha dimostrato che nessun gioco è impossibile o troppo difficile, nemmeno l’ultimo soulslike di FromSoftware.

Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition in offerta su Amazon) è stato infatti nuovamente battuto con una no hit run molto particolare: oltre a non dover mai subire nemmeno un colpo, il Senzaluce non dovrà mai guadagnare alcun livello.

Si tratta di una sfida particolarmente impegnativa, dato che la possibilità di aumentare le proprie statistiche è ciò che permette in molti casi di rendere più accessibili molte delle sfide proposte, ma uno youtuber aveva già dimostrato che si trattava di una sfida possibile.

Come riportato da Kotaku, lo streamer Ainrun è riuscito ad andare ben oltre ogni aspettativa: non solo è riuscito a battere Elden Ring senza mai subire alcun colpo e senza potenziare il suo personaggio, ma è riuscito a farlo in tempi record.

Si tratta della prima run di questa categoria ad essere completata con successo in Elden Ring, completata ufficialmente il 9 luglio: un importante traguardo ottenuto dal content creator dopo due ore e mezza.

Tecnicamente erano state completate altre speedrun senza subire colpi e senza mai guadagnare livelli, ma in tutti i quei casi i giocatori avevano deciso di saltare Grafted Scion, il primo boss del gioco.

Secondo Ainrun, trattandosi di una run ideata per mettere a dura prova le abilità dei giocatori, saltare il boss sarebbe stato come «barare» e ha deciso di affrontarlo, rendendo dunque quella attuale la prima run «impossibile» completata in modo definitivo.

Lo streamer ha ammesso di aver impiegato tantissimo tempo a studiare come poter battere tale boss, solitamente saltato perché troppo difficile: questa impresa record non ha fatto altro che dimostrare che con la giusta forza di volontà si può portare a termine qualunque sfida.

La bravura di alcuni grandi fan dei soulslike è certamente impressionante, come abbiamo già avuto modo di scoprire recentemente con una incredibile compilation di tiri con l’arco.

Elden Ring può essere definito senza mezze misure il vero fenomeno videoludico del 2022: il capolavoro di FromSoftware potrebbe presto diventare il gioco più venduto in assoluto negli Stati Uniti.