Elden Ring, i contenuti tagliati svelano segreti su un enigmatico personaggio

Lo sviluppo di un tripla-A può rivelarsi particolarmente complicato, costringendo i team a cambiare costantemente i piani per la storia in corsa: anche Elden Ring non è risultato, naturalmente, esente dagli intricati processi di produzione.

I personaggi del capolavoro open world di FromSoftware (potete acquistare la Launch Edition in sconto e in consegna rapida su Amazon), che siano boss o semplicemente NPC, sono risultati particolarmente apprezzati dagli utenti grazie alla loro caratterizzazione convincente.

Sembra però che uno degli NPC che incontreremo durante i primi momenti della nostra avventura nell’Interregno dovesse avere, nei piani iniziali, un ruolo molto più importante nell’avventura, avendo perfino una sua questline da affrontare.

Si tratta del mercante Kalé, protagonista di svariati contenuti tagliati ma rimasti nascosti tra i file di gioco, solo recentemente restaurati da un noto dataminer (via Push Square).

Lo youtuber Sekiro Dubi, dopo aver già scoperto che anche un boss del gioco avrebbe dovuto avere le sue missioni, dopo aver lavorato per svariati mesi è riuscito finalmente a riportare alla luce la questline di Kalé, implementandola a tutti gli effetti in Elden Ring.

C’era infatti molta curiosità di scoprire quali dettagli fossero rimasti nascosti per il mercante: attaccarlo intenzionalmente lasciava già presagire qualche indizio sulle sue capacità di combattimento e la sua intelligenza.

Se anche voi siete curiosi di scoprire nel dettaglio la questline tagliata di Kalé, vi riproporremo di seguito il video con tutte le missioni restaurate: dobbiamo però avvisarvi che saranno presenti pesanti spoiler, anche relativi alla fase finale dell’avventura.

Evidentemente, FromSoftware deve aver deciso che le sue missioni contrastavano le quest già presenti all’interno del titolo: grazie al lavoro del dataminer possiamo però apprendere nuovi interessanti segreti nascosti per la lore di Elden Ring.

A proposito di curiosità nascoste, i fan hanno scoperto che i testi delle canzoni di Elden Ring non hanno alcun significato: chi sperava nella narrazione di gesta eroiche rimarrà dunque deluso.

Questo ovviamente non può fare in modo che l’Interregno non rimanga uno dei mondi più epici mai creati, al punto che è stato in grado di ospitare il drago più imponente di sempre nella storia dei soulslike.