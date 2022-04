Elden Ring ha boss incredibili, ma Radahn è il più amato di sempre (e un dipinto lo dimostra)

La battaglia contro Radahn è uno dei momenti che i fan di Elden Ring attendono con maggiore entusiasmo da quando iniziano la loro avventura: si tratta infatti non solo di un boss incredibilmente pericoloso, come ampiamente narrato nella lore del titolo, ma anche di una battaglia semplicemente spettacolare.

Questo perché Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition in offerta su Amazon) non fa mai mistero delle grandi capacità di questo nemico, capace di affrontare da solo un numero immenso di avversari in quello che ormai viene celebrato nell’Interregno come il Festival di Radahn.

La passione dei fan per questo scontro è stato tale che c’è stata un’autentica rivolta quando a causa di un aggiornamento è diventato più semplice: FromSoftware con l’ultimo aggiornamento ha fatto però marcia indietro, rendendo la battaglia nuovamente super impegnativa.

E sebbene esista perfino un trucco per riuscire a sconfiggere Radahn facilmente, affrontarlo senza inganni e in condizioni normali è sicuramente una delle esperienze più entusiasmanti che i Senzaluce hanno avuto modo di provare nell’Interregno.

Come riportato da Game Rant, un fan in particolare ha voluto dimostrare tutta la propria passione per il boss creato da FromSoftware, celebrando il Festival di Radahn con un bellissimo dipinto illustrato.

Nell’immagine realizzata dall’utente Reddit -tyranosaure-, che vi proporremo di seguito, è infatti possibile osservare l’imponente Radahn pronto ad affrontare da solo un esercito di avversari pronti a tentare di fermarlo.

Nel dipinto è possibile osservare tanti personaggi molto familiari: non solo è infatti presente Horace, il fedele destriero di Radahn, ma è possibile osservare anche Malenia e Ranni illustrate sui lati, oltre a nascondere il curioso dettaglio di Patches, l’unico dei personaggi che decide di scappare invece che affrontare il boss.

Si tratta di una divertente citazione alla vera e propria battaglia di Elden Ring: anche il nostro Senzaluce potrà infatti evocare NPC pronti ad aiutarlo durante lo scontro, ma Patches sarà l’unico che deciderà di allontanarsi se chiamato in nostro soccorso.

Il lavoro del fan è sicuramente un’illustrazione semplicemente magnifica, che non sfigurerebbe affatto nelle camere dei più grandi appassionati di Elden Ring, oltre che una dimostrazione dell’apprezzamento del mitico Festival di Radahn.

In ogni caso, gli appassionati sono sempre impegnati nella ricerca di tutti i segreti più interessanti nascosti dagli sviluppatori: uno dei boss di Elden Ring, ma non Radahn, è infatti riuscito a svelare il più grande mistero di Dark Souls 3 dopo ben 7 anni.