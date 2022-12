Elden Ring, finalmente i Colossei aprono i cancelli (e sono gratis)

Tempo fa, il modder Lance McDonald scoprì un enorme Colosseo nascosto all’interno di Elden Ring, al momento non accessibile ma in seguito svelato più nel dettaglio.

Pensato come un luogo dedicato ai combattimenti PvP tra i giocatori del celebre soulslike (acquistabile su Amazon) il misterioso Leyndell Colosseum (e non solo) ha ora svelato le sue carte.

Difatti, dopo aver solo ipotizzato il perché della loro presenza, è Bandai Namco ad alzare ufficialmente il sipario sul nuovo DLC gratis dedicato proprio ai Colossei.

Il contenuto, chiamato Colosseum Update, darà modo ai Senzaluce di sfidarsi in arene che vedranno gli esploratori dell’Interregno cimentarsi in una serie di sfide multiplayer PvP.

Il Colosseum Update di Elden Ring aprirà così le porte alle arene di Limgrave, Leyndell e Caelid, dando modo di prendere parte a battaglie contro gli altri Senzaluce.

Sono attese modalità di gioco a Duelli, Tutti contro Tutti e Combattimenti a Squadre, quindi il materiale di certo non manca.

La descrizione ufficiale del contenuto scaricabile recita:

Venite avanti, guerrieri, e crogiolatevi nella gloria del Colosseo. I Colossei di Limgrave, Leyndell e Caelid apriranno i loro cancelli, permettendo ai giocatori di impegnarsi in battaglie come duelli, scontri liberi e combattimenti a squadre.

Il Colosseum Update di Elden Ring sarà quindi disponibile, in forma totalmente gratuita, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 7 dicembre, su piattaforma PC e su console PlayStation e Xbox.

