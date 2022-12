Elden Ring, un fan ha ricreato nella realtà una delle armi più potenti

Elden Ring, uno migliori soulslike targati FromSoftware attualmente in circolazione, è da tempo omaggiato dai fan, con creazioni spesso davvero sorprendenti.

Il gioco (di cui potete acquistare la Launch Edition a buon prezzo su Amazon) ha infatti visto nel tempo i giocatori sbizzarrirsi con omaggi tra i più disparati.

Basti pensare al fan che tempo fa si era creato da solo l’elmo di Malenia, uno degli oggetti più rappresentativi in assoluto del gioco Bandai Namco.

Ora, come riportato anche da Game Rant, un altro appassionato è andato ancora oltre, realizzando dal vivo una delle armi più potenti – e affascinanti – del titolo From.

Un giocatore di Elden Ring ha realizzato una brillante replica di una delle armi più potenti del gioco, la katana Rivers of Blood.

Si tratta, per chi non lo sapesse, di una delle armi più famose e funzionali del gioco, in grado di dimezzare la barra della salute anche dei boss più coriacei e difficili da mandare al tappeto.

Il suo Ash of War predefinito è Corpse Piler, un attacco devastante che forma dei fendenti di sangue maledetto su un’area estesa, causando un accumulo di danni non indifferente.

Rivers of Blood è uno dei pochi armamenti che funziona ugualmente bene nelle modalità PvE e PvP. Un fan ha apprezzato così tanto l’arma che ha deciso di realizzare una replica vera e propria della katana, come potete ammirare nel link poco sopra.

Parlando ancora del soulslike in questione, Elden Ring Dark Moon è un pacchetto pensato per i fan del titolo di From, oltre che quelli del bellissimo Bloodborne.

Ma non solo: un altro fan di Elden Ring ha notato Ensha sulla copertina del gioco, scatenando una discussione sul significato della cover art ufficiale.

Infine, se ancora siete persi nell’Interregno, vi ricordiamo che trovate su SpazioGames.it delle ricche guide alle diverse caratteristiche del gioco.