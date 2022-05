Elden Ring, ecco un’altra impresa epica in una boss fight “doppia”

Elden Ring, il capolavoro di FromSoftware che ormai non ha certo bisogno di presentazioni, ha sicuramente alcune tra le boss fight migliori della saga.

Il nuovo action RPG open world ha infatti dalla sua scontri con nemici davvero unici e indimenticabili.

Se di base il gioco non è affatto più semplice rispetto a Dark Souls, in molti stanno portando grandi ed epiche testimonianze a corredo.

Difatti, dopo che qualcuno è stato in grado di battere Rennala in meno di un minuto, è ora stata portata all’attenzione dei giocatori un’altra impresa alquanto memorabile.

Attenzione: da ora seguono piccoli spoiler sui boss presenti nel gioco sviluppato da FromSoftware. Proseguite quindi a vostro rischio, coscienti di sapere a cosa andate incontro.

I cosiddetti Fell Twins (o Gemelli Implacabili) sono di fatto un unica boss fight opzionale di Elden Ring non propriamente semplicissima, anche se in questo caso potrebbe esserlo.

Gli avversari in questione sono due Omen che combattono insieme: uno di loro brandisce un’ascia infuocata, mentre l’altro combatte con uno spadone di fuoco.

I Gemelli Implacabili si trovano nella Periferia della Capitale, e sconfiggendoli si ottengono oggetti e rune davvero molto utili. Come riportato su Reddit, qualcuno è riuscito a spazzare via i due nemici usando un singolo tipo di attacco.

In primis, il giocatore lancia l’incantesimo Terra Magica attorno a sé, per poi iniziare a darci dentro con l’attacco magico Comet Azur come se non ci fosse un domani.

Il risultato, è un perfect score nei confronti del primo nemico, seguito da un altrettanto inattaccabile risultato con il secondo avversario, per una vittoria portata a casa in men che non si dica.

