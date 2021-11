Aspettando Elden Ring, questo dipinto di Dark Souls è epocale

In questo momento la maggior parte dei giocatori è in trepidante attesa per Elden Ring, il nuovo titolo di From Software in collaborazione con lo scrittore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R. R. Martin.

L’opera ultima di Miyazaki si è recentemente mostrata in un video di gameplay che ha sicuramente rincuorato i fan sul fatto che si tratti di un vero e proprio souls, elevato alla sua massima espressione (fino ad adesso) in un contesto open world dark fantasy. Oltretutto, abbiamo provato il gioco e vi abbiamo proposto la nostra ricchissima video anteprima.

La saga che ha portato alla consacrazione di From Software, senza la quale probabilmente Elden Ring non ci sarebbe neanche mai stato, è ovviamente quella di Dark Souls.

L’amore per la serie è immenso e i giocatori non smettono mai di realizzare prodotti in suo nome.

L’ultima viene da Reddit e da un suo utente di nome LongFineArt che ha dato vita ad una vera e propria opera d’arte che omaggia una particolare location di Dark Souls III.

Quello che è possibile ammirare nella foto di cui sopra è un fantastico dipinto che ritrae le fiabesche atmosfere di Irithyll della Valle Boreale.

Quest’ultima è un area non opzionale di Dark Souls III, che i giocatori devono quindi per forza oltrepassare per poter andare avanti. In quest’area è necessario affrontare guerrieri invisibili e possenti guardiani, che attaccheranno il giocatore con magia, oscurità e fuoco.

Come detto l’atmosfera ha dei toni fiabeschi seppur malinconici, con le sue vie lastricate e imbiancate dalla neve, i tetti degli edifici pieni di guglie e un fascino che sembra derivare da una delle più grandi storie high fantasy.

Anche se non è presente nel dipinto, i commenti al post sono pieni di utenti che ricordano la presenza sul ponte della Bestia di Sulyvahn, mostro feroce che bisogna sconfiggere poiché tenterà di impedire in tutti i modi il passaggio del ponte stesso.

Insomma, gli amanti dei souls stupiscono sempre, e a proposito recentemente qualcuno ha deciso di trasformare Dark Souls in un TPS.

Ma tutto ciò non basta, infatti è anche possibile acquistare gli orologi ufficiali del gioco di From Software.

Infine, se volete saperne di più su Elden Ring, vi suggeriamo di leggere la nostra analisi dettagliata che fornisce il punto della situazione sul gioco in uscita.