Elden Ring, ci siamo quasi? Lo sviluppo è “nelle fasi finali”

I fan stanno ormai attendendo con impazienza l’arrivo di Elden Ring, il nuovo soulslike di FromSoftware: stando alle ultime dichiarazioni della software house, sembra che i lavori stiano procedendo nel migliore dei modi.

L’erede di Dark Souls non è tecnicamente apparso durante il Tokyo Game Show 2021, ma gli sviluppatori hanno avuto modo di parlarne più dettagliatamente all’interno di un altro show con nuove informazioni importanti.

Il titolo ha attirato fin da subito l’attenzione degli appassionati per via dell’annunciata collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, anche se pare esser stato coinvolto meno del previsto.

Come nuovamente ribadito poche ore fa, il titolo presterà particolare attenzione all’esplorazione dei livelli, cercando di non far perdere ai giocatori nemmeno un mini-dungeon.

Durante un video programma condotto da Famitsu, il manager di FromSoftware, Yasuhiro Kitao, ha fatto una breve apparizione per rispondere a quelle che sono le domande più comuni riguardanti Elden Ring (via Game Rant).

In particolare ha sottolineato come la mappa è stata disegnata per rendere i giocatori liberi di esplorarla nel modo che più preferiscono e di aspettarsi «la culminazione dell’esperienza di FromSoftware negli action dark fantasy», evidenziando che sarà presente lo stesso senso di avventura e difficoltà, elementi che hanno condizionato la grande popolarità di Dark Souls.

Kitao ha però voluto rispondere anche a una domanda riguardante lo sviluppo del titolo, tranquillizzando gli appassionati sullo stato attuale di Elden Ring:

«Siamo negli stadi finali dello sviluppo e stiamo procedendo con tranquillità».

Il manager di FromSoftware ha inoltre voluto ringraziare i propri fan per la passione dimostrata, sottolineando che il team si aspettava che dopo il reveal del 2019 Elden Ring sarebbe stato «dimenticato»: naturalmente, così non è stato e l’attesa dei fan sta finalmente per terminare.

Ricordiamo infatti che il lancio del nuovo soulslike è previsto per il 21 gennaio 2022: stando a queste ultime dichiarazioni, pare che gli sviluppatori riusciranno a rispettare tale data, evitando rinvii dell’ultimo minuto.

Su Elden Ring sarà disponibile un’enorme mappa open world: gli sviluppatori hanno spiegato come funziona ed approfondito la meccanica del viaggio rapido.

Sarà anche possibile riuscire ad esplorare il mondo insieme a un amico, grazie alla co-op in multiplayer in maniera simile a quanto già avveniva su Dark Souls.

In ogni caso, FromSoftware ha già avvertito che una feature sarà assente dalla versione PS5, nonostante gli sviluppatori siano al lavoro per garantire l’implementazione di una caratteristica next-gen.